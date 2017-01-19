تغيرات في شركة جلوبل الكويتية

أعلن شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) الكويتية عن مقررات اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد الثلاثاء الماضي لانتخاب رئيس جديد لمجلس الإدارة بعد وفاة الرئيس السابق هشام سليمان العتيبي.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، تم تسمية حارب الدرمكي رئيساً لمجلس الإدارة والسميط عضواً لملء المقعد الشاغر في مجلس الإدارة بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية.

وعلاوة على ذلك، قدم كل من مها الغنيم وبدر السميط استقالتهما من الإدارة التنفيذية حيث كانت الغنيم تشغل منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة والسميط منصب الرئيس التنفيذي. وأتت الإستقالتان بعد تحقيق جلوبل أرباحاً لثلاث سنوات مالية متتالية وتوزيعها للأرباح النقدية ووفقاً لتخطيطهما المسبق للتقاعد. كما تم ترشيح عبد الوهاب الحلبي، عضو مجلس الإدارة، ليقوم بمهام الرئيس التنفيذي بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية.

وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، قال رئيس مجلس الإدارة حارب الدرمكي "نقدر التزام الغنيم والسميط تجاه جلوبل منذ تأسيس الشركة وخاصة خلال الأعوام الماضية حيث ساهما بنجاح في وضع الشركة على سكة النمو وتحقيق الأرباح في بيئة مليئة بالتحديات وتعزيز فريق الإدارة وإعادة الشركة كلاعب رئيسي في المنطقة. إن خبرتهما ومساهمتهما في مجلس الإدارة سيكونان قيمة مضافة لجميع الأطراف".

وقالت مها الغنيم، نائب رئيس مجلس الإدارة "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر مساهمينا ومجلس الإدارة لدعمهم وإدارة وموظفي الشركة على التزامهم وتفانيهم في العمل. ولدي الثقة التامة بأن جلوبل، بما تضم من خبرات، في وضع جيد للنمو".

وأضافت "أود أن أشكر جميع الجهات الرقابية وعملائنا الكرام لثقتهم الغالية وأؤكد لهم أن جلوبل ستبقى ملتزمة بخلق قيمة مضافة لهم من خلال تقديم منتجات وخدمات استثمارية مناسبة لاحتياجاتهم".

وقال بدر السميط "نحن فخورون بأن لدى جلوبل فريق قوي ذو خبرة عالية يضمن انتقال سلس للأعمال دون وجود أي أثر على عمليات الشركة أو الصفقات التي تعمل بها. وأود أن أثني على التقدير الذي قدمته الغنيم لجميع الأطراف وأخص بالذكر أسرة جلوبل".

وعلق عبد الوهاب الحلبي "أود أن أشكر مجلس الإدارة لثقتهم ودعمهم لترشيحي لهذا المنصب. تعد جلوبل لاعباً رئيسياً في صناعة إدارة الأصول في المنطقة وأتطلع للعمل مع الفريق لقيادة الشركة نحو مزيد من النمو. وأود أن انتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر إلى الغنيم والسميط على جهودهما في بناء نموذج أعمال واعد وعلى دعمهما المستمر والانتقال السلس لأعمال الشركة كأعضاء في مجلس الإدارة".