أمازون تتخلى عن الاستحواذ على سوق Souq.com والأخيرة تفاوض مشغل مراكز التسوق ماجد الفطيم

تخلت أمازون وشركة فليب كارت الهندية Flipkart عن التفاوض للاستحواذ على سوق دوت كوم في دبي بعد خلاف حول قيمة الأخيرة. وكشف تقرير جديد من بلومبرغ عن قرار شركة أمازون بالتخلي عن فكرة الاستحواذ على موقع سوق.كوم، وذلك بعد أن دارت بينهما العديد من المفاوضات، التي انتهت بعدم الاتفاق على سعر الصفقة.

وتتفاوض سوق حاليًا مع مستثمرين محتملين آخرين، وهناك بالفعل مناقشات دائرة بالفعل مع مجموعة ماجد الفطيم. يذكر أن النقاش بين أمازون وسوق.كوم حول صفقة الشراء أواخر عام 2016، وكانت القيمة المقدرة مقابل الاستحواذ بلغت نحو مليار دولار. أمَّا في الوقت الحالي فيعتبر سوق.كوم هو موقع الشركة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط في فبراير 2016، وذلك بعد أن حصلت على رأس مال جديد بلغ 275 مليون دولار، فضلًا عن بيع أكثر من 1.5 مليون منتج لعملائها في العالم العربي، بما في ذلك السعودية، ومصر، والإمارات.

يذكر أن شركة فليب كارت الهندية تهيمن حاليا على السوق الهندية في التجارة الإلكترونية بفضل كفاءتها في مختلف مراحل البيع والقدرات اللوجستية كما أن مؤسسي "فليب كارت" كانوا يعملون مسبقا في الشركة العملاقة "أمازون" قبل انفصالهم عنها في عام 2007.

وضمن سعي «فليب كارت» لحماية ريادتها في الهند ظل المنافسة القوية من موقع «أمازون» الأكبر عالميا لتجارة التجزئة استحوذت في يوليو الماضي على موقع جابونغ المنافس لتسويق الأزياء من شركة غلوبال فاشون غروب مقابل 70 مليون دولار نقداً. ووفقا لمؤسسة مورغان ستانلي للخدمات المالية فإن قيمة سوق التجارة الإلكترونية في الهند قد تصل إلى 137 مليار دولار بحلول عام 2020.