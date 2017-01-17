الذهب يقفز لأعلى مستوى في نحو 8 أسابيع بفضل ترامب وبريطانيا

لندن 17 يناير كانون الثاني (رويترز) - قفز الذهب أكثر من واحد في المئة ليسجل أعلى مستوى في ثمانية أسابيع اليوم الثلاثاء بعد أن أشارت مقتطفات من خطاب تلقيه رئيسة وزراء بريطانيا في وقت لاحق اليوم إلى انفصال كامل عن الاتحاد الأوروبي.

واستفادت الاصول التي تعد ملاذا آمنا مثل الذهب والين الياباني وسندات الخزانة الأامريكية من أقبال المستثمرين عليها لتفادي المخاطر الناجمة عن حالة الغموض التي تكتنف الأسواق مما سيعنيه "انفصال بريطاني صعب" للأسواق.

وارتفع الذهب 1.1 في المئة إلى 1216.11 دولار للأوقية بحلول الساعة 1054 بتوقيت جرينتش مقتربا من المستويات المرتفعة التي سجلها في 23 نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وارتفع الذهب في التعاملات الأمريكية الآجلة 1.3 في المئة إلى 1211.80 دولار للأوقية.

ونزل الدولار 0.3 في المئة أمام سلة من العملات.

ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.7 في المئة إلى 17.05 دولار للأوقية لتسجل أعلى مستوى منذ 14 ديسمبر كانون الأول.

وصعد البلاتين لأعلى مستوى في شهرين بواقع 0.9 في المئة إلى 988.49 دولار للأوقية.