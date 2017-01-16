المركزي الأوروبي يطبع المال بوتيرة قياسية وسط إصدار متزايد لسندات البنوك

(رويترز) - اشترى البنك المركزي الأوروبي ديونا بقيمة قياسية بلغت 24.7 مليار يورو الأسبوع الماضي (26.18 مليار دولار) مستفيدا من معروض وفير من السندات المصرفية لتعزيز برنامجه للتحفيز الاقتصادي.

والأرقام المسجلة الأسبوع الماضي هي الأعلى منذ بدأ البنك المركزي الأوروبي ضخ السيولة بمنطقة اليورو عام 2014 في مسعى لإنعاش التضخم والنمو عبر خفض تكلفة الاقتراض.

وقادت السندات المغطاة بشكل جزئي القفزة التي سجلتها المشتريات مما يعوض جزئيا المستوى الهزيل لعمليات الشراء التي قام بها المركزي الأوروبي في ديسمبر كانون الأول. والسندات المغطاة هي شكل من أشكال الديون المصرفية المدعومة برهون عقارية أو قروض للقطاع العام.

وقالت مصادر بالبنك إن المركزي الأوروبي يستفيد من إمدادات وفيرة من هذه السندات التي تعتزم البنوك إصدارها في بداية العام قبل إعلان نتائج الأعمال وفي الوقت الذي يحوز فيه المشترون السيولة.

وأصدرت شركات منطقة اليورو سندات بقيمة 13 مليار يورو الأسبوع الماضي مقارنة مع 500 مليون يورو فقط في الأسبوع الأخير من ديسمبر كانون الأول وفقا لبيانات لتومسون رويترز.

وبرنامج شراء السندات المغطاة الذي جرى إطلاقه في أكتوبر تشرين الأول 2014 هو أول محاولة من جانب المركزي الأوروبي للتيسير الكمي.