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بنوك واستثمار

ترامب يسهم في صعود الذهب لأعلى مستوى منذ نوفمبر، بـ إلى 1202.4 دولار

أريبيان بزنس
الاثنين، 16 يناير 2017
ترامب يسهم في صعود الذهب لأعلى مستوى منذ نوفمبر، بـ إلى 1202.4 دولار

لندن 16 يناير كانون الثاني (رويترز) - صعد الذهب اليوم الاثنين لأعلى مستوى فيما يزيد عن سبعة أسابيع بفضل مشتريات مدفوعة بحالة الغموض السياسي عقب تصريحات الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن حلف شمال الاطلسي وسياسة "صين واحدة".

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 1202.4 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1036 بتوقيت جرينتش مقارنة مع 1207.86 دولار في وقت سابق وهو أعلى مستوى منذ 23 نوفمبر تشرين الثاني.

وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.5 في المئة إلى 1202.50 دولار للأوقية.

وفي الأسبوع الماضي قال ترامب ان سياسية "صين واحدة" محل تفاوض. وردت الصين بقولها إنها سترد بقوة إذا واصل الرئيس المنتخب "استفزازه" عقب تنصيبه.

كما أثار وصفه للحلف بأنه "عفا عليه الزمن" قلق المستثمرين.

وقال كارستن منكي المحلل في جوليوس باير "ثمة جدل بين الصين وأمريكا بشأن تايوان. يتحدث ترامب مع تايوان وهذا لا يعجب الصين. وينظر لتصريحاته بشأن الحلف على أنها سلبية."

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.1 في المئة إلى 16.81 دولار للأوقية.

ونزل البلاتين اثنين في المئة إلى 981.24 دولار للأوقية بينما فقد البلاديوم واحدا في المئة إلى 741.08 دولار للأوقية.

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