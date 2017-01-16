8 اشخاص يملكون ثروات تفوق ما لدى نصف سكان العالم

تفوق ثروات 8 أشخاص ما يملكه نصف سكان العالم أي قرابة 3.6 مليار نسمة بحسب تقرير لمؤسسة أوكسفام. وما بين بيل غيتس وحتى مايكل بلومبرغ يقبع بضعة أثرياء ممن تفوق ثرواتهم الخيال.

وتعمدت أوكسفام نشر تحليلها للثروات ليصادف اجتماع نخبة الأثرياء والساسة في دافوس في سويسرا، لتحثهم على بذل المزيد من الجهود بعيدا عن المجاملات اللفظية لتلقيص الفجوة الهائلة التي زادت كثيرا منذ العام الماضي. ويحذر تقرير أوكسفام، بحسب شبكة إي بي سي، إن النقمة الشعبية ضد هذه الفروقات ستتواصل بالنمو وستؤدي إلى تغييرات سياسية مزلزلة تماثل انتخاب ترامب وتصويت بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي.

ووصفت أوكسفام هذه الفجوة بين الأثرياء وباقي الناس بأنها مشينة لأنها توقع مئات الملايين من الناس في مصيدة الفقر التي لا يسهل الخروج منها والتي تخرب المجتمعات وتعطل العملية السياسية.

واعتمد تحليل أوكسفام على تصنيف مجلة فوربس لأثرياء العالم من شهر مارس 2016، حيث تم تصنيف بيل غيتس أغنى رجل في العالم بثروة تتجاوز 75 مليار دولار، تلاه أمنشيو اورتيغا مؤسس دار الأزياء الاسباني ثم الممول وارن بافيت ورجل الأعمال المكسيكي كارلوس حلو، ورئيس أمازون جيف بيزوس ومؤسس فيسبوك مارك زوكيربرغ، وصاحب شركة أوراكل لاري اليسن وبلومبرغ حاكم نيويورك سابقا.

وحدتت أوكسفام سبل تقليص الفجوة عبر إجراءات مثل الضرائب التي كشف في وثائق باناما، أن معظم الأثرياء يتهربون منها فيما يسددها الفقراء والناس العاديين فقط.