القابضة للنفط البحرينية تخاطب بنوكا لترتيب سندات

(رويترز) - قالت مصادرة مطلعة اليوم الأحد إن الشركة القابضة للنفط والغاز البحرينية خاطبت بنوكا بهدف ترتيب برنامج سندات دولية.

يأتي احتمال سعي شركة بحرينية لجمع التمويل من أسواق الدين العالمية في وقت يشهد نشاطا كبيرا في الخليج إذ تسعى بنوك وشركات وحكومات لاقتراض الدولار لتعويض التأثير السلبي لانخفاض أسعار النفط.

وأضافت المصادر أن الشركة المملوكة لحكومة البحرين تنوي تعيين منسق عالمي للمساعدة في ترتيب البرنامج الذي سيتبعه إصدار سندات بعد الحصول عل تصنيف ائتماني.

وامتنعت متحدثة باسم الشركة عن التعقيب.

وقال مصدر إن برنامح السندات قد يكون تقليديا أو صكوكا مضيفا أن أخر مسعى لجمع أموال للشركة كان قرضا إسلاميا وأن الاحتمال الأكبر أن يكون البرنامج صكوكا.