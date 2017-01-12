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بنوك واستثمار

بنك الاتحاد بأبوظبي: تغطية طرح "أورينت يو.إن.بي تكافل" أكثر من 13 مرة

أريبيان بزنس
الخميس، 12 يناير 2017
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بنك الاتحاد بأبوظبي: تغطية طرح "أورينت يو.إن.بي تكافل" أكثر من 13 مرة

(رويترز) - قال بنك الاتحاد الوطني في أبوظبي اليوم الخميس إنه تم تغطية الاكتتاب في الطرح العام الأولي لمشروعه المشترك الجديد "أورينت يو.إن.بي تكافل" للتأمين الإسلامي أكثر من 13 مرة.

 

وهذا الطرح هو الأول في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2015.

 

وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي أعلن بنك الاتحاد الوطني عزمه تأسيس المشروع المشترك مع أورينت للتأمين إذ تحوز الشركتان حصة نسبتها 70 بالمئة في المشروع مع طرح النسبة المتبقية البالغة 30 بالمئة للاكتتاب العام.

 

وذكر البنك أنه جرى تسعير الأسهم عند 100 درهم (27.23 دولار) للسهم إلى جانب مصاريف إصدار بواقع درهم واحد.

 

وأضاف أنه جرى فتح باب الاكتتاب في الطرح العام الأولي من 29 نوفمبر تشرين الثاني إلى 15 ديسمبر كانون الأول 2016.

 

وقال مصدر إن من المقرر استكمال عملية الإدراج في غضون أسابيع قليلة.

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