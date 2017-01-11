Arabian business
بنوك واستثمار

الليرة التركية تسجل انخفاضا "تاريخيا" بمستوى 3.8210 للدولار

أريبيان بزنس
الأربعاء، 11 يناير 2017
الليرة التركية تسجل انخفاضا "تاريخيا" بمستوى 3.8210 للدولار

نخفضت العملة التركية إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار بحوالي 3.8210، صباح الأربعاء مع خوف المستثمرين من مآلات الأوضاع الاقتصادية والسياسية والتي دفعت بالعملة للهبوط لأكثر من 7% هذا العام بحسب رويترز.

ووصل سعر الليرة التي  خسرت ربع قيمتها أمام الدولار منذ محاولة الانقلاب في يوليو الماضي، إلى 3.8081 أمام الدولار و 4.0218  أمام اليورو،  قرابة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش.

 

ويعزو المحللون هذا الانخفاض الحاد في قيمة الليرة للتعديلات الدستورية المقترحة التي بدأ البرلمان مناقشتها الاثنين بحسب سكاي نيوز عربية.

ويخشى حزب المعارضة الرئيسي من تركيز السلطة بشكل كبير في يد الرئيس رجب طيب أردوغان وتحول تركيا إلى دولة دكتاتورية حال الموافقة على التعديلات.

 

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