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سلطنة عُمان تنفي نبأ البحث عن وديعة بمليارات الدولارات عبر دول الخليج

أريبيان بزنس
الأربعاء، 11 يناير 2017
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سلطنة عُمان تنفي نبأ البحث عن وديعة بمليارات الدولارات عبر دول الخليج
السلطان قابوس

نفت سلطنة عُمان في بيان صادر من وزارة المالية الخبر الذي تداولته وسائل إلاعلام حول قيامها بالبحث مع دول الخليج للحصول على وديعة بمليارات الدولارات لتعزيز إحتياطياتها من النقد الاجنبي وتفادي أي ضغوط على عملتها الريال، بحسب ما نقله موقع الراي اليوم.

وذكر البيان ان الخبر الذى نشرته وكالة أنباء رويترز بان سلطنة عمان تتفاوض مع دول خليجية للحصول على وديعة بعدة مليارات دولار عار من الصحة ولم تكن هناك أية محادثات للحصول على وديعة بالمليارات موكدا البيان ان السلطنة تمتلك احتياطيات كافية ولا توجد أية مخاطر على قيمة الريال العماني.

وزعم تقرير رويترز أمس نقلا عن مصدرين  إن سلطنة عمان تتفاوض مع دول خليجية للحصول على وديعة بعدة مليارات من الدولارات في بنكها المركزي لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي وتفادي أي ضغوط على عملتها الريال.    

ونسب المصدران معلوماتهما إلى مسؤولين من وزارات المالية الكويتية والقطرية والسعودية لبحث الوديعة المقترحة.    

ووصفت رويترز مصدر في سلطنة عمان أنه مطلع على سير المحادثات ووصفها بأنها ما زالت في مراحلها الأولى لكن "المؤشرات إيجابية حتى الآن". وأضاف "قد يقلل هذا من مخاطر انخفاض قيمة العملة".    

ثم استند التقرير لمسؤول قطري أكد إجراء المفاوضات قائلا "ما يجري مناقشته في حدود مليارات الدولارات... من المصلحة المشتركة للمنطقة المحافظة على سعر الصرف مستقرا."    

 

 

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