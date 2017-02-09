المصرف المركزي الإماراتي لم يحظر استخدام العملة الافتراضية بيتكوين﻿

نقلت وكالة أنباء الأناضول أن المصرف المركزي الإماراتي، حظر استخدام كل “العملات الافتراضية” في البلاد بما فيها الـ”بيتكوين” بهدف حماية المتعاملين من عمليات الاحتيال.، إلا أن ذلك تم نفيه لاحقا.
ونشر البنك المركزي الإمارتي الشهر الماضي وثيقة الإطار الرقابي للقيم المخزنة ونظم الدفع الالكتروني (هنا) واستندت الوكالة التركية لصحيفة محلية، اليوم الخميس بإن المصرف المركزي الإماراتي، حظر استخدام كل “العملات الافتراضية” في البلاد بما فيها الـ”بيتكوين” بهدف حماية المتعاملين من عمليات الاحتيال. إلا أن محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مبارك راشد المنصوري أوضح لصحيفة جلف نيوز إن الحظر لا يشمل العملة الافتراضية بيت كوين.
جدير بالذكر أن عملة ”بيتكوين” هي عملة افتراضية (لا رقمية) تعتمد على التشفير، وتتميز بأنها “عملة لا مركزية”، أي لا يتحكم بها غير مستخدميها، ولا تخضع إلى رقيب مثل “حكومة أو مصرف مركزي” مثل بقية العملات الموجودة في العالم.
المزيد من أخبار الإمارات
وزارة المالية السعودية تصرف مستحقات شركات المقاولات "خلال 4 أيام" | طاقة | أريبيان بزنس
بالصور : أفضل 10 دول للعمل بالنسبة للوافدين | قطاعات وصناعات | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
10 حالات توقف صرف التعويض للموظف السعودي المتعطل عن العمل في "ساند" | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
جواز السفر الإماراتي الأول عربياً وسوريا والعراق الأضعف عالميا | سياحة وفنادق | أريبيان بزنس
متى يتم استرداد المبالغ المصروفة للمستفيد في حساب المواطن السعودي؟ | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
السعودية الأولى عالمياً في هدر الطعام | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس