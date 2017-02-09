المصرف المركزي الإماراتي لم يحظر استخدام العملة الافتراضية بيتكوين﻿

نقلت وكالة أنباء الأناضول أن المصرف المركزي الإماراتي، حظر استخدام كل “العملات الافتراضية” في البلاد بما فيها الـ”بيتكوين” بهدف حماية المتعاملين من عمليات الاحتيال.، إلا أن ذلك تم نفيه لاحقا.

ونشر البنك المركزي الإمارتي الشهر الماضي وثيقة الإطار الرقابي للقيم المخزنة ونظم الدفع الالكتروني (هنا) واستندت الوكالة التركية لصحيفة محلية، اليوم الخميس بإن المصرف المركزي الإماراتي، حظر استخدام كل “العملات الافتراضية” في البلاد بما فيها الـ”بيتكوين” بهدف حماية المتعاملين من عمليات الاحتيال. إلا أن محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مبارك راشد المنصوري أوضح لصحيفة جلف نيوز إن الحظر لا يشمل العملة الافتراضية بيت كوين.

جدير بالذكر أن عملة ”بيتكوين” هي عملة افتراضية (لا رقمية) تعتمد على التشفير، وتتميز بأنها “عملة لا مركزية”، أي لا يتحكم بها غير مستخدميها، ولا تخضع إلى رقيب مثل “حكومة أو مصرف مركزي” مثل بقية العملات الموجودة في العالم.