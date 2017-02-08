لتسديد ديونها في السعودية.. عائلة الحريري تبيع حصتها بالبنك العربي الأردني

(رويترز) - قال البنك العربي الأردني اليوم الأربعاء إن مجموعة من المستثمرين الأردنيين والعرب بقيادة رئيس مجلس إدارته صبيح المصري أتموا صفقة شراء حصة شركة أوجيه الشرق الأوسط القابضة المملوكة لعائلة الحريري في البنك والبالغة 20 بالمئة مقابل 1.12 مليار دولار.

وذكر البنك في بيان صحفي أن عدد المستثمرين الذين أتموا الصفقة يبلغ نحو 40 مستثمراً. وقاد المصري عملية التفاوض مع عائلة الحريري بعد فشل عرض لعائلة فواز الحكير السعودية بقيمة 1.1 مليار دولار.

والبنك العربي هو واحد من أكبر البنوك المملوكة للقطاع الخاص في العالم العربي ويعمل في 30 بلداً. ويمتلك البنك الأردني حصة نسبتها 40 بالمئة في البنك الوطني العربي السعودي.

وقال المصري إن هذه الصفقة تعزز "ثقة المستثمرين" في البنك الذي يعتبر أحد أعمدة الاقتصاد الأردني ويعمل منذ فترة طويلة على التوسع إقليمياً وعالمياً".

وأضاف "هذه الصفقة تعزز استقرار القطاع المصرفي والثقة في الاقتصاد الأردني في هذا الوقت".

وأبلغ رويترز أن سعر الشراء بلغ 6.25 دينار (8.82 دولار) للسهم. وأغلق سهم البنك العربي اليوم عند 6.32 دينار.

ولدى البنك العربي أصول تتجاوز قيمتها 46 مليار دولار و600 فرع في خمس قارات ويشتهر بالصمود في مواجهة الاضطرابات السياسية.

وارتفع صافي أرباح البنك العربي في العام الماضي 20 في المئة إلى 533 مليون دولار وعزا البنك ذلك إلى عملياته المتنوعة ونمو الإيرادات من الأنشطة المصرفية الأساسية.

وتملك شركة البناء العملاقة سعودي أوجيه الحصة البالغة 20 بالمئة في البنك العربي عبر أوجيه الشرق الأوسط القابضة.

وبدأت سعودي أوجيه منذ أكثر من عام في البحث عن مشترين للمساعدة على تخفيف مشاكل السيولة الناجمة عن الصعوبات في قطاع البناء السعودي. وتعتبر سعودي أوجيه محوراً رئيسياً في إمبراطورية أعمال عائلة الحريري.

وكان من المتوقع أن يساعد بيع حصة البنك العربي شركة سعودي أوجيه في سداد قرض قيمته 1.03 مليار دولار من بنوك إقليمية ودولية يستحق هذا الشهر.