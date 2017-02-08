بنك دبي الإسلامي يصدر صكوكاً ممتازة بمليار دولار

أعلن بنك دبي الإسلامي أمس الثلاثاء عن نجاحه بتسعير أكبر إصدار لصكوك ممتازة غير مضمونة من قبل مؤسسة مالية على المستوى العالمي.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، تم إصدار الصكوك التي بلغت مليار دولار مع أجل استحقاق يمتد لخمس سنوات، ينتهي بتاريخ 14 فبراير/شباط 2022. ويندرج الإصدار ضمن برنامج الصكوك من بنك دبي الإسلامي الذي يبلغ 5 مليار دولار أمريكي ويحمل معدل ربح 3.664 بالمئة مما يعكس الطلب القوي والثقة التي يضعها المستثمرين العالميين في أكبر بنك إسلامي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم إنجاز هذا الإصدار البارز المتوافق مع معايير Reg S، على إثر سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين في آسيا العام الماضي وحملة ترويجية مرتبطة بالإصدار عقدت في لندن بتاريخ 6 فبراير 2017. واستقطب الإصدار ما يفوق 120 طلب جزء مما قيمته 2.2 مليار دولار أمريكي لطلبات الشراء التي شملت قاعدة متنوعة من المستثمرين. وسوف يحمل الصك الإدراج المزدوج في البورصة الايرلندية وناسداك دبي.

وتم تشديد السعر الاسترشادي الأولي من 185 نقطة أساس MS+ أكثر من ذلك على إثر الطلب القوي لإتمام الصفقة. فيما تم تسعير الإصدار لاحقاً عند معدل ربح بلغ 3.664 بالمئة (170نقطة اساس MS+ )، عند التشديد النهائي لتحديد السعر، وهو ما يمثل الطلب القوي للحصول على صك بنك دبي الإسلامي واهتمام المستثمرين في إصدارات الصكوك.

ومع تغطية الاكتتاب إلى حد كبير، فقد كانت طلبات الشراء مدفوعة بالاهتمام الملحوظ من جميع أنحاء العالم، مع تنوع فئات المستثمرين مما يفسر النهم الشديد للحصول على ائتمان بنك دبي الإسلامي الذي يغطي طيفا واسعا من المستثمرين العالميين.

وقال عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي قائلاً "يمثل هذا الاتفاق أكبر إصدار للصكوك الممتازة من قبل مؤسسة مالية على مستوى العالم. وهذه هي المرة الأولى هذا العام لدخول بنك دبي الإسلامي في أسواق رأس المال العالمية وقد مكننا الإقبال الكبير للمستثمرين من التسعير ضمن منحنى العائد الحالي لبنك دبي الإسلامي، مما يوضح اهتمام المستثمرين الهائل بصكوك بنك دبي الإسلامي في السوق".

وأضاف قائلاً "على مدى السنوات الأخيرة، تواصلنا باستمرار مع مجتمع المستثمرين على الصعيد العالمي وقمنا بتبني نهج شفاف ومفتوح للغاية لنقل المعلومات المحدثة إلى السوق. إن نجاح هذه الصفقة هو دليل على مكانة بنك دبي الإسلامي لدى المستثمرين في جميع أنحاء العالم، والثقة التي يضعونها في فريق الإدارة للوفاء بجدول الأعمال الاستراتيجي للبنك وخططه".

وفوض دبي الإسلامي كل من بنك ABC، وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك إتش إس بي سي، وشركة كيه إف إتش كابيتال، وبنك مايبانك إنفستمنت بنك بيرهاد، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، للعمل بصفة مدراء الاكتتاب المشتركين ومسجِّلي الاكتتاب المشتركين في الإصدار.