تنافس قطري وسعودي لصالح الأردن على حصة الحريري من أسهم بنك العربي

كتبت فرح مرقه في موقع رأي اليوم، عن إتمام صفقة من وزن شراء أسهم عائلة الحريري في البنك العربي بنسبة 70% من قبل مستثمرين أردنيين، تتجاوز لغة الارقام طبعا وتتعداها بمراحل، خصوصا وان معناها وأد حلم القطريين في شراء الحصة ذاتها المقدرة بأكثر من مليار دولار.

شراء الصفقة عبر مستثمر أردني كبير من وزن صبيح المصري الذي هو أساسا رئيس مجلس إدارة البنك الحالية ومستثمرين آخرين، يعني بكل الاحوال بقاء البنك ضمن الملكية الاردنية من جهة، كما يزيد من قاعدة المستثمرين في اسهم البنك من جهة ثانية.

عمليا حارب الأردن لتأخير الصفقة القطرية نحو عام، ووفق معلومات “رأي اليوم” الخاصة فإن توافقاً بين عمان والرياض كان مهتما به عاهل الأردن بصورة أساسية، أفضى لشراء حصص عائلة الحريري المملوكة لشركة اوجيه ميدل ايست هولدنغ في البنك العربي (نحو خُمس الاسهم الكلّيّة)، عبر مجموعة من المستثمرين الأردنيين والعرب بقيادة المستثمر المصري. البنك العربي أساسا، ليس كأي استثمار اخر بالنسبة للاردن، كون الصفقة المذكورة اليوم تمثل إنجازا حقيقيا لعمان، إذ تعطّل شراء الاسهم المذكورة من قبل الجانب القطري، والذي سعى بصورة كبيرة لنقل إدارة البنك، بما يضعضع وضع الاقتصاد المصرفي في الاردن، خصوصا والبنك العربي يشكل القسم الاكبر منه. طبعا بالحديث عن القطاع المصرفي لا يغيب دور محافظ البنك المركزي زياد فريز الذي حاول طوال الوقت تسويق الاسهم أردنيا لضمان عدم خروجها والمساهمة في تنسيق الجهود للحشد ضد الشراء لجهة واحدة، حتى لا يتعرض الاردن لضغوطات تحت عنوان “حصص البنك العربي” مجددا.

وأكدت صحيفة “الغد” المحلية الأربعاء إتمام الصفقة، مفصلة أن حصة عائلة الحريري والبالغة 127,096,290 سهم والتي تشكل ما يقارب 20% من أسهم البنك العربي، انتقلت ملكيتها مقابل 1.12 مليار دولار الى مجموعة تضم ما يقارب 40 مستثمر يترأسها صبيح المصري والذي قاد عملية التفاوض مع عائلة الحريري. وبحسب الصحيفة فإن صبيح المصري قام بجهود حثيثة خلال الاسابيع الماضية لتلبية المتطلبات والاجراءات الخاصة بإتمام صفقة شراء الأسهم، مستخدما علاقاته الاستثمارية الواسعة على مستوى المنطقة ليتمكن من حشد الاستثمار المطلوب في زمن قياسي.

واعتبرت الصحيفة أنه بإتمام الصفقة تنتقل ملكية اكبر حصة مؤثرة في البنك العربي والتي كانت متركزة في يد عائلة الحريري منذ ما يزيد عن عقد من الزمن الى مجموعة اوسع من المستثمرين والذين شكل الاردنيون منهم نسبة تصل الى ما يقارب 70%. ويرى المراقبون أن هذه الصفقة سوف تساهم في توسيع قاعدة ملكية البنك العربي. بالنسبة لعمان، فقضية البنك العربي اساسا تعدّ سيادية، كون الاستثمار المصرفي الاردني الحقيقي يتركز في البنك العربي اكثر من غيره، مع تذكّر موقع البنك العربي المتقدم ايضا في عالم الصيرفة والاعمال على المستوى العالمي، لتمتعه بتنوع مصادر إيراداته واتساع رقعة الاسواق التي يعمل بها.

ويرى خبراء في الشأن الاقتصادي والمصرفي أن هذه الصفقة جاءت بوقت في غاية الاهمية للاقتصاد الأردني والذي يشكل البنك العربي احد روافعه الأساسية حيث من شأن هذه الصفقة أن تعزز من استقرار الجهاز المصرفي في المملكة بما تضمنته من مؤشرات ايجابية حول متانة هذا القطاع وجاذبيته الاستثمارية الامر الذي عكسه عدد المستثمرين في هذه الصفقة والتي حظيت بقبول الجهات التنظيمية، وفق الصحيفة.

وعلى صعيد متصل، نقلت مصادر مقربة من المصري ارتياحه وسعادته لإتمام الصفقة كونها جسدت مكانة البنك العربي الرائدة والثقة الراسخة التي يحظى بها في اوساط المستثمرين محليا واقليميا والمستندة الى سلامة نهجه المؤسسي الحصيف وقدرته على تحقيق عوائد مستدامه تحت مختلف الظروف. ومن الجدير بالذكر أن مجموعة البنك العربي كانت قد اعلنت مؤخرا نتائجها عن العام 2016 والتي شهدت نموا كبيرا في الأرباح بلغ 20% مقارنة بالعام 2015. حيث بلغت أربـاح المجـموعة بـعـد الضـرائب والمخصـصـات 533 مليون دولار في حين بلغت ارباح المجموعة قبل الضريبة 791 مليون دولار. كما أوصى مجلس ادارة البنك بتوزيع أرباح على مساهميه بنسبة 30%.