اختراق بنوك كويتية وسرقة مبالغ متفاوتة من حسابات عملاء

استدعت الإدارة العامة للمباحث الجنائية بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الكويت، الممثل القانوني لبنوك محلية، على إثر عدة شكاوى من عملاء حول سرقة مبالغ مالية من حساباتهم.

وقال مصدر أمني لـصحيفة "القبس" الكويتية إن عدة بلاغات تلقتها إدارة الجرائم الإلكترونية من مواطنين ومقيمين، مفادها أن حساباتهم البنكية عبر البنوك خصمت منها مبالغ مالية متفاوتة، مشيراً إلى أن ما يقارب الـ 23 قضية مسجلة حتى الآن وقد يرتفع العدد فيما بعد.

وأشار المصدر إلى أن المبلغ المسروق من حسابات العملاء الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح ومبالغ فيه تماماً، لافتاً إلى أن إجمالي قيمة القضايا المسجلة تتراوح بين 20 و25 ألف دينار(200-250 ألف درهم إماراتي) داعياً المواطنين والمقيمين لعدم تداول معلومات مغلوطة قد تؤثر على حقيقة الواقعة.

وأكد المصدر أن إدارة الجرائم الإلكترونية قامت على وجه السرعة، باستدعاء البنوك المبلغ بحقها ويجري عمل التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبها، نفت بعض البنوك المحلية عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض عملائها لعمليات سرقة مشبوهة، مؤكدةً أن أنظمتها المصرفية آمنة.



