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بنك مصر يفوض أبوظبي الإسلامي للترويج لتمويل بأكثر من 150 مليون دولار

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 7 فبراير 2017
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بنك مصر يفوض أبوظبي الإسلامي للترويج لتمويل بأكثر من 150 مليون دولار

(رويترز) - قال نائب رئيس بنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد لرويترز إن مصرفه فوض مصرف أبوظبي الإسلامي للترويج لتمويل إسلامي مشترك بأكثر من 150 مليون دولار خلال فبراير شباط لتعزيز موارد البنك من العملة الأجنبية.

 

وذكر عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر أن مصرفه وقع في يناير كانون الثاني "عقد تفويض مع مصرف أبوظبي الإسلامي للترويج لتمويل إسلامي مشترك من البنوك الخليجية. سيتم الانتهاء من القرض منتصف فبراير على أن تتجاوز قيمته 150 مليون دولار."

 

ووقع بنك مصر في ديسمبر كانون الأول مذكرة تفاهم مع البنك الصناعي والتجاري الصيني (آي.سي.بي.سي) لاقتراض 500 مليون دولار.

 

وفيما يتعلق بقرض يرتبه كريدي سويس قال المغربي "حصلنا في ديسمبر الماضي على 170 مليون دولار الدفعة الأولى من القرض على أن نحصل على الدفعة الثانية منتصف فبراير."

 

ويعمل بنك مصر بقوة خلال السنوات القليلة الماضية على إبرام عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات القروض لتعزيز موارده الدولارية.

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