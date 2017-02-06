أسمنت الكويت تبيع حصة في أمريكانا وتحقق 1.4 مليون دينار ربحا

الكويت 5 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة أسمنت الكويت اليوم الأحد إنها ستبيع أسهما تملكها في الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) لشركة أدبتيو الخليجية التي اشترت الحصة الأكبر من أمريكانا من مجموعة الخرافي.

وقالت شركة أسمنت الكويت اليوم في بيان للبورصة إنها قررت "الدخول في عرض بيع أسهم الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) المقدم من شركة أدبتيو."

وأضاف البيان أن الأثر المالي المتوقع هو تحقيق ربح قدره 1.36 مليون دينار (4.46 مليون دولار).

ولم تذكر شركة أسمنت الكويت عدد الأسهم التي سوف تبيعها ضمن الصفقة ولا إجمالي ما تملكه من أسهم في أمريكانا.

وكانت أدبتيو الخليجية للاستثمار التي يقودها رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار استحوذت في 20 أكتوبر تشرين الأول على حصة نسبتها 66.79 بالمئة في أمريكانا مقابل 711.5 مليون دينار (2.33 مليار دولار).

والتزمت الشركة بعد ذلك بتقديم عرض إلزامي لشراء بقية أسهم أمريكانا بموجب قواعد قانون هيئة أسواق المال في الكويت.

وفي يناير كانون الثاني الماضي قال مجلس إدارة أمريكانا إن العرض الذي قدمته شركة أدبتيو للاستحواذ على حصة مساهمي الأقلية في أمريكانا يعتبر "عرضا عادلا