أوامر الاكتتاب في سندات ماجد الفطيم الإماراتية تتجاوز مليار دولار

دبي 28 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت وثيقة أصدرتها البنوك المرتبة لإصدار سندات دولية لشركة ماجد الفطيم الإماراتية العملاقة أن أوامر الاكتتاب في السندات الدائمة تجاوزت مليار دولار في الوقت الذي جري فيه تسويق السندات اليوم الثلاثاء.
وبلغ السعر الاسترشادي المبدئي للسندات غير القابلة للاستدعاء والبالغ أجلها 5.5 عام في حدود خمسة بالمئة.
ومن المتوقع تسعير السندات القياسية التي تهدف لزيادة رأس المال في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.المزيد من أخبار الإمارات
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