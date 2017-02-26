٧١١ مليون ريال قطري صافي أرباح ملاحة في ٢٠١٦

أعلنت شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق. (ملاحة) نتائجها المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٦ حيث حققت الشركة صافي ربح قدره ٧١١ مليون ريال قطري وإيرادات أجمالية بمقدار ٢.٥٥ مليار ريال قطري.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، فإن المؤشرات المالية الرئيسية هي كالتالي:

- بلغت الإيرادات التشغيلية ٢.٥٥١ مليار ريال قطري مقارنة مع ٢.٩٨٤ مليار ريال قطري العام الماضي.

- تحقيق أرباح تشغيلية بمقدار ٥٥٥ مليون ريال قطري مقارنة مع ٨٥٥ مليون ريال قطري لعام ٢٠١٥.

- تحقيق صافي ربح بمقدار ٧١١ مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ ١.٠٩٥ مليار ريال قطري عام ٢٠١٥.

- بلغ العائد على السهم إلى ٦.٢٦ ريال قطري مقارنة مع ٩.٦٣ ريال قطري عام ٢٠١٥.

وقد قرر مجلس الإدارة التقدم بتوصية للجمعية العمومية للشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع ٣٥ بالمئة أي ما يعادل ٣.٥ ريال للسهم الواحد.

حقق قطاع ملاحة للبحرية واللوجستية صافي أرباح بمقدار ١٤٤ مليون ريال قطري مقارنةً مع ٢٦٤ مليون ريال قطري بالعام الماضي، حيث تراجعت العائدات من وحدة خدمات الموانئ التابعة للمجموعة والتي تأثرت بانخفاض عوائد خدمات التخزين وشحن البضائع العامة والسائبة، كما تأثر القطاع بانخفاض عائدات وحدة شحن الحاويات نتيجة انخفاض أسعار الشحن. وعلى الرغم من ذلك تمكن هذا القطاع من زيادة الحصة السوقية وزيادة كميات الشحن خلال العام ٢٠١٦.

حقق قطاع ملاحة للغاز والبتروكيماويات صافي أرباح بمقدار ٤١٥ مليون ريال قطري مقارنةً مع ٤٥٧ مليون ريال قطري بالعام الماضي نتيجة تراجع معدلات استئجار ناقلات النفط والغاز. إلى أن هذا التراجع تم تعويضه بشكل جزئي نتيجة اكتمال الاستثمار الذي قام به هذا القطاع في ناقلتي الغاز الطبيعي المُسال ملاحة قطر و ملاحة راس لفان من ٤٠ بالمئة في ٢٠١٥ إلى ١٠٠ بالمئة.

حقق قطاع ملاحة للخدمات البحرية صافي خسارة قدرها ١١٥ مليون ريال قطري مقابل صافي ربح ٩٣ مليون ريال قطري في نفس الفترة من العام الماضي نتيجة إطفاء بعض الأصول بقيمة ١٦١ مليون ريال قطري. كما أدى انخفاض إنفاق شركات النفط على الاستكشاف والإنتاج إلى تراجع السوق إلى مستويات تاريخية.

وارتفع صافي أرباح ملاحة كابيتال بواقع ١ بالمئة مقارنة بالعام الماضي نتيجة الأداء المستقر لذراعي المجموعة الاستثمارية و العقارية وذلك رغم تقلبات السوق المالي والعقاري.

وحقق قطاع ملاحة للتجارة صافي أرباح بمقدار ٨ مليون ريال قطري مقارنة مع ٢٤ مليون ريال قطري للعام الماضي، وذلك نتيجة التراجع الحاد في الطلب على الشاحنات والمعدات الثقيلة متأثراً بتباطؤ مشاريع البناء في دولة قطر في ٢٠١٦.

وقال الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة ملاحة "لقد كان العام ٢٠١٦ مربحاً لملاحة بالرغم من التحديات في الأسواق التي نعمل بها. سنمضي قدماً بتنفيذ إستراتيجيتنا الطويلة المدى و تعزيز تواجدنا في قطر والخارج، مرتكزين في ذلك على ميزانيتنا وعلى محفظة أصولنا القويتين".

ومن جهته أضاف السيد عبد الرحمن عيسى المناعي، الرئيس والمدير التنفيذي لملاحة:"بالرغم من التحديات الاقتصادية والخاصة بقطاعات عملياتنا، فقد تمكنا من تحقيق أرباح بقيمة ٧١١ مليون ريال قطري. أما على صعيد العمليات فقد كانت انجازاتنا كبيرة حيث دخلنا أسواقاً جديدة وعززنا من خدماتنا في قطاعات عدة وأضفنا أصولاً جديدة إلى محفظتنا".

وستقوم الشركة بعقد مكالمة جماعية في يوم الخميس ٢ مارس/آذار ٢٠١٧ لمناقشة البيانات المالية لهذه الفترة. سيتم إجراء هذه المكالمة في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر بتوقيت الدوحة، ويمكن الوصول إلى المكالمة عبر الاتصال بالرقم التالي: 555566 1452 (0) 44+ من المملكة المتحدة وباقي دول العالم وإدخال الرمز التعريفي الخاص بالمكالمة: 76482345.

وبحسب البيانـ تأسست ملاحة في يوليو/تموز 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1). وعمدت الشركة إلى توسيع قاعدة أعمالها لتشمل عمليات النقل البحري للغاز والمشتقات النفطية والحاويات والمواد الصلبة والعمليات البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن والوكالات التجارية والاستثمارات والعقارية بالإضافة إلى إدارة الأصول.