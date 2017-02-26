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13.9 مليار درهم قيمة الشهرة لكيان اندماج " أبوظبي الوطني والخليج الأول"

أريبيان بزنس
الأحد، 26 فبراير 2017
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13.9 مليار درهم قيمة الشهرة لكيان اندماج " أبوظبي الوطني والخليج الأول"

تصدرت قيمة الشهرة للكيان المصرفي الجديد الذي ستسفر عنه صفقة الإندماج المقررة بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول قائمة أكثر الشركات شهرة في قطاع البنوك بدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

 

وطبقا للبيانات المالية التقديرية المبدئية لعملية الإندماج التي ستدخل حيز التنفيذ بتاريخ 2 أبريل المقبل فقد قُدرت قيمة الشهرة للكيان الجديد بنحو 13.9 مليار درهم خلال عام 2016 مقارنة مع 13.7 مليار درهم في عام 2015.

 

 

وتعتبر قيمة الشهرة التي تصنف ضمن الموجودات في قائمة المركز المالي مؤشرا على الميزة التنافسية للشركة ومدى قدرتها على تحقيق أرباح جيدة في المستقبل وذلك بحسب المعايير المحاسبية الدولية، وفق وكالة أنباء الإمارات.

 

 

وقال خبراء في القطاع المصرفي إن زيادة قيمة الشهرة لصفقة الإندماج المصرفي بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول تعكس أيضا مدى الملاءة المالية التي يتمتع بها الكيان المصرفي الأضخم في دولة الإمارات والمنطقة ، مقارنة مع الكيانات الأخرى التي تعمل في ذات القطاع.

 

 

وأضاف الخبراء أن عدد البنوك العاملة في القطاع يفيض عن احتياجات السوق في الوقت الراهن ، لذا فإن من شأن الإندماج بنين البنكين زيادة القدرة التنافسية والجاذبية الإستثمارية للكيان الجديد والقطاع المصرفي الإماراتي بشكل عام على المستويين الإقليمي والعالمي.

 

 

ويظهر الرصد الخاص بحركة أسهم البنكين المدرجين في سوق ابوظبي للاوراق المالية ارتفاع سهم بنك ابوظبي الوطني بنسبة 31% بالغا 10.5 درهم منذ الاعلان عن الاندماج في يونيو الماضي فيما نما سهم بنك الخليج الاول بنسبة 16.5% بالغا 13.70 درهم في نفس فترة المقارنة .

 

 

وبحسب البيانات المالية التقديرية المبدئية الموجزة لعملية الدمج التي جرت بناء على السياسات المحاسبية لبنك الخليج الأول الطرف المستحوذ محاسبيا فقد ارتفعت قيمة اجمالي الموجودات الى نحو 670.5 مليار درهم مع نهاية العام 2016 في حين وصلت الودائع 400.3 مليار درهم والقروض 356.3 مليار درهم.

 

 

يشار الى أن المساهمين في البنكين صادقوا على عملية الإندماج وذلك من خلال تبادل الأسهم وبإصدار بنك أبوظبي الوطني أسهما جديدة بحيث يحصل مساهمو بنك الخليج الأول على 1.254 سهم في البنك الجديد مقابل كل سهم يملكونه.

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