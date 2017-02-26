100 شركة سعودية تبدي اهتماماً بسوق "نمو"

(رويترز) - قال خالد الحصان المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية (تداول) اليوم الأحد في أول أيام تداول سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إن أكثر من 100 شركة أبدت اهتماماً بالسوق الموازية "نمو".

وأضاف "الحصان" في مقابلة تلفزيونية مع قناة "العربية" السعودية "ننتظر منهم (الشركات) اتخاذ القرار المناسب للانضمام إلينا في السوق الموازية".

وبحلول الساعة 10:13 بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر سوق "نمو" بنحو 15.3 بالمئة ليصل إلى 5763.75 نقطة وفقاً للموقع الالكتروني لتداول.

وهناك 7 شركات مدرجة حالياً في سوق نمو للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الحصان إن السوق "أثبتت نفسها من خلال تغطيات وتداولات اليوم... اليوم جميع المستثمرين هم من المستثمرين المتخصصين ويعرفون متى يستثمرون في هذا النوع من الشركات".

ويقتصر التداول في سوق نمو على المستثمر الذي قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 40 مليون ريال ولا تقل عن 10 صفقات كل ربع سنة خلال آخر عام أو من يتجاوز حجم محفظته 10 ملايين ريال خلال آخر عام قبل الاستثمار في نمو أو أن يكون المستثمر حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME-1) المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية.

وبحلول الساعة 10:13 بتوقيت جريتش، بلغ حجم التداول بسوق نمو نحو 146.774 مليون ريال من خلال تداول 4.947 مليون ورقة مالية وفقاً لموقع تداول الالكتروني.

وسوق "نمو" للشركات الصغيرة والمتوسطة السعودية ليست الأولى في أسواق المال العربية فقد سبقتها مصر بتأسيس بورصة النيل في 2007 وتم تدشين أولى جلسات التداول فيها عام 2010.