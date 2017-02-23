دو الإماراتية للاتصالات: رسوم الامتياز ستظل دون تغيير

(رويترز) - قالت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) اليوم الخميس إن رسوم الامتياز أو الضريبة التي تدفعها إلى الحكومة الاتحادية ستظل دون تغيير حتى العام 2021.

وقالت الشركة في بيان إنها ستدفع رسوماً 15 بالمئة على الإيرادات و30 بالمئة على الأرباح أي دون تغيير عن المستويات الحالية.