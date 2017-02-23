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كارلوس غصن يستقيل من "نيسان" لمنصب تحالف رينو ونيسان وميتسوبيشي

أريبيان بزنس
الخميس، 23 فبراير 2017
كارلوس غصن يستقيل من "نيسان" لمنصب تحالف رينو ونيسان وميتسوبيشي

استقال "كارلوس غصن" من منصب الرئيس التنفيذي لشركة "نيسان موتور" من أجل تولي دور إشرافي أوسع نطاقًا للتحالف الذي يربط "نيسان" مع "رينو" و"ميتسوبيشي موتورز".   

 

وكشفت الشركة أن "غصن" – البالغ من العمر 62 عامًا – سيسلم زمام الأمور في "نيسان" خلال أبريل/نيسان إلى "هيروتو سايكوا" الذي عينه مؤخرًا كرئيس تنفيذي مشارك، ولكن سيظل "غصن" رئيسًا لمجلس إدارة صانعة السيارات اليابانية.    

 

 

واشترت "نيسان" حصة 34% في "ميتسوبيشي موتورز" العام الماضي في أعقاب فضيحة "ميتسوبيشي" عن كفاءة استهلاك الوقود، ويتولى "غصن" رئاسة مجلس إدارتها.    

 

وصرح "غصن" قائلاً: "توليت مؤخرًا مسؤوليات جديدة لدى "ميتسوبيشي موتورز"، وبالأخذ في الاعتبار اجتماع مساهمين "نيسان" القادم، لقد قررت أن هذا هو الوقت المناسب لكي يصبح " هيروتو سايكوا" الرئيس التنفيذي للشركة خلفًا لي".     وأصبح السيد "غصن" الرئيس التنفيذي للعمليات في عام 1999، وتم تعيينه كرئيس تنفيذي للشركة في 2001.

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