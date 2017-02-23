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بنوك واستثمار

التجاري الكويتي: القضاء يحكم لصالح دار الاستثمار في أسهم متنازع عليها

أريبيان بزنس
الخميس، 23 فبراير 2017
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التجاري الكويتي: القضاء يحكم لصالح دار الاستثمار في أسهم متنازع عليها

(رويترز) - قال البنك التجاري الكويتي اليوم الخميس إن محكمة الاستئناف قضت لصالح شركة دار الاستثمار في قضية تتعلق بأسهم "متنازع عليها".

 

ولم يذكر البنك في بيانه للبورصة الكويتية نوعية الأسهم المتنازع عليها لكن بيانه جاء تعقيباً على أخبار صحفية تفيد أن البنك خسر نزاعه مع شركة دار الاستثمار بشأن حصة تبلغ 19.2 في المئة من أسهم بنك بوبيان الكويتي.

 

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية اليوم الخميس عن محامي شركة دار الاستثمار يوسف الحربش قوله إن محكمة الاستئناف أصدرت حكماً نهائياً واجب النفاذ يقضي بأحقية شركة دار الاستثمار في الحصة المتنازع عليها مع البنك التجاري في بنك بوبيان.

 

وأضاف الحربش "بهذا الحكم تكون محكمة الاستئناف قد حسمت النزاع الطويل حول ملكية هذه الأسهم لدار الاستثمار".

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