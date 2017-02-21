ميديكلينيك الجنوب أفريقية تتوقع هبوط إيراداتها في الشرق الأوسط

جوهانسبرج 21 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة ميديكلينيك الخاصة لخدمات الرعاية الصحية في جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء إنها تتوقع انخفاض إيرادات وهوامش أرباح أنشطتها في الشرق الأوسط وهو ما دفع أسهمها للهبوط أكثر من خمسة بالمئة في بورصتي لندن وجوهانسبرج.

واستحوذت ميديكلينيك على مجموعة مستشفيات النور في أبوظبي العام الماضي وبدأت دمج مستشفيات المجموعة مع عملياتها في دبي.

لكن عدد المرضى والأداء التجاري في أبوظبي كانا دون التوقعات وقالت الشركة إنها قررت تقليص عدد موظفيها الإداريين والبحث عن سبل أخرى لخفض التكلفة في المنطقة.

وقالت الشركة في بيان "مع الأسف استمر المناخ الزاخر بالتحديات في أبوظبي في النصف الثاني من العام. وقد اتخذنا خطوات كثيرة لبناء الأسس لأنشطة ناجحة مستدامة طويلة الأمد في الشرق الأوسط."

وقال الرئيس التنفيذي داني مينتجيس في مؤتمر عبر الهاتف إن الشركة تتوقع هبوط إيراداتها وهوامش أرباحها قبل الفائدة والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين في الشرق الأوسط خلال سنتها المالية 2016-2017.

وذكرت الشركة أنها تتوقع هامش ربح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين يبلغ 10-11 بالمئة مقارنة مع 20.9 بالمئة قبل صفقة مستشفيات النور.

وعانت مجموعة مستشفيات النور - المتوقع استكمال عملية تغيير علامتها التجارية بحلول العام المقبل - من استقالة عدد كبير من الأطباء حتى قبل صفقة استحواذ ميديكلينك عليها.

وقال مينتجيس إنه سيركز على التوظيف لتعويض المهارات التي خسرتها المجموعة.

وقالت ميديكلينيك إن أداء أكبر منصتين تابعتين لها في سويسرا وجنوب أفريقيا يتماشى مع توقعات السنة بأكملها.