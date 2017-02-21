بورصة الكويت تعيد سهم أجيليتي للتداول

(رويترز) - قالت بورصة الكويت إنها ستعيد أسهم أجيليتي للمخازن العمومية للتداول اليوم الثلاثاء بعد مضي ساعة من بدء التداول وذلك بعد أن أعلنت الشركة تطورات التحكيم الذي لجأت إليه في مواجهة الحكومة العراقية.

وكانت البورصة أوقفت أمس الإثنين تداول أسهم أجيليتي التي تملك الحكومة الكويتية فيها 20.6 في المئة "لحين الإفصاح عن معلومات جوهرية".

وقالت الشركة اليوم إنها قدمت طلب التحكيم "نتيجة عدم التزام الحكومة العراقية بواجباتها لحماية وتشجيع الاستثمارات الكويتية في العراق."

وأضاف البيان أن الحكومة العراقية لم تخطر أجيليتي رسميا بأي تطور يتعلق باستثماراتها في شركة كورك تيليكوم في العراق وعدم منحها الحق في المشاركة في أي إجراءات للدفاع عن مصالحها في شركة كورك.

وكانت أجيليتي قالت في التاسع من فبراير/شباط إنها تقدمت بطلب للتحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بسبب مصادرة الحكومة العراقية "بشكل غير مباشر" لاستثمارات للشركة تتجاوز قيمتها 380 مليون دولار.