Arabian business
بنوك واستثمار

بورصة الكويت تعيد سهم أجيليتي للتداول

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 21 فبراير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
بورصة الكويت تعيد سهم أجيليتي للتداول

(رويترز) - قالت بورصة الكويت إنها ستعيد أسهم أجيليتي للمخازن العمومية للتداول اليوم الثلاثاء بعد مضي ساعة من بدء التداول وذلك بعد أن أعلنت الشركة تطورات التحكيم الذي لجأت إليه في مواجهة الحكومة العراقية.

 

وكانت البورصة أوقفت أمس الإثنين تداول أسهم أجيليتي التي تملك الحكومة الكويتية فيها 20.6 في المئة "لحين الإفصاح عن معلومات جوهرية".

 

وقالت الشركة اليوم إنها قدمت طلب التحكيم "نتيجة عدم التزام الحكومة العراقية بواجباتها لحماية وتشجيع الاستثمارات الكويتية في العراق."

 

وأضاف البيان أن الحكومة العراقية لم تخطر أجيليتي رسميا بأي تطور يتعلق باستثماراتها في شركة كورك تيليكوم في العراق وعدم منحها الحق في المشاركة في أي إجراءات للدفاع عن مصالحها في شركة كورك.

 

وكانت أجيليتي قالت في التاسع من فبراير/شباط إنها تقدمت بطلب للتحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بسبب مصادرة الحكومة العراقية "بشكل غير مباشر" لاستثمارات للشركة تتجاوز قيمتها 380 مليون دولار.

 

 

المزيد من أخبار الكويت

المزيد عن هذا الخبر

أجيليتي الكويتية تلجأ للتحكيم الدولي أمام العراق بسبب استثمارات تتجاوز 380 مليون دولار

أجيليتي الكويتية تستثمر 10 مليون دولار في توسعة مركزها اللوجستي بالبحرين

شركة تابعة لأجيليتي الكويتية تفوز بعقد مع الأمم المتحدة بإيرادات متوقعة 165 مليون دولار

أرباح أجيليتي الكويتية ترتفع 11% في الربع الثاني

تعليقات

المزيد في بنوك واستثمار

البريد السعودي يطلب مشورة في خصخصة المؤسسة

كرافت هاينز تسحب عرضا للاندماج مع يونيليفر

MBC تضم المخضرم علي العلياني

بنك سنغافورة يستخدم دبي قاعدة لجذب أثرياء الشرق الأوسط وأفريقيا

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

بحرية الإمارات تتزود بصواريخ مارتي المضادة للسفن

"اينوك" تفتتح 10 محطات خدمة جديدة بدبي في 2017

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »