Arabian business
بنوك واستثمار

البريد السعودي يطلب من بنوك محلية عروضا لتقديم المشورة في خصخصة المؤسسة

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 21 فبراير 2017

من هديل الصايغ وسيلين أسود-دبي 21 فبراير شباط (رويترز) - قالت مصادر مطلعة لرويترز إن السعودية دعت البنوك لتقديم عروض بخصوص الدور الاستشاري في بيع مؤسسة البريد السعودي إلى مستثمرين.

وبدأت المملكة مساعي خصخصة في إطار إصلاحات اقتصادية أوسع تهدف لتعزيز الكفاءة وتخفيف الضغوط التي فرضها هبوط أسعار النفط على الأوضاع المالية للدولة. وقال مصرفيون طلبوا عدم نشر أسمائهم لأن المعلومات ليست علنية إن مؤسسة البريد السعودي المملوكة للدولة أرسلت طلبا لبنوك محلية الشهر الماضي لتقديم عروض. وقال مصرفيان إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن البنوك المشاركة.

ولم ترد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على طلب للتعليق.

المزيد من أخبار السعودية

تعليقات

المزيد في بنوك واستثمار

كرافت هاينز تسحب عرضا للاندماج مع يونيليفر

MBC تضم المخضرم علي العلياني

بنك سنغافورة يستخدم دبي قاعدة لجذب أثرياء الشرق الأوسط وأفريقيا

افتتاح فرع "بنك سنغافورة" في مركز دبي المالي العالمي

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

ترامب يعين جنرالا معروفا بتحديه للسلطة مستشارا للأمن القومي الأمريكي

السعودية تفضل نيويورك لطرح أسهم أرامكو

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »