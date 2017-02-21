البريد السعودي يطلب من بنوك محلية عروضا لتقديم المشورة في خصخصة المؤسسة

من هديل الصايغ وسيلين أسود-دبي 21 فبراير شباط (رويترز) - قالت مصادر مطلعة لرويترز إن السعودية دعت البنوك لتقديم عروض بخصوص الدور الاستشاري في بيع مؤسسة البريد السعودي إلى مستثمرين.
وبدأت المملكة مساعي خصخصة في إطار إصلاحات اقتصادية أوسع تهدف لتعزيز الكفاءة وتخفيف الضغوط التي فرضها هبوط أسعار النفط على الأوضاع المالية للدولة. وقال مصرفيون طلبوا عدم نشر أسمائهم لأن المعلومات ليست علنية إن مؤسسة البريد السعودي المملوكة للدولة أرسلت طلبا لبنوك محلية الشهر الماضي لتقديم عروض. وقال مصرفيان إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن البنوك المشاركة.
ولم ترد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على طلب للتعليق.
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