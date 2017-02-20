زين السعودية تسدد غرامة 219.5 مليون ريال لموبايلي

القاهرة 20 فبراير شباط (رويترز) - قالت زين السعودية ثالث أكبر مشغل للاتصالات في السعودية إنها سددت اليوم الاثنين مبلغ 219.46 مليون ريال (58.52 مليون دولار) غرامة مفروضة عليها لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي).
ولجأت موبايلي إلى التحكيم في ديسمبر كانون الأول 2014 بخصوص أموال قالت إنها تستحقها مرتبطة بخدمات قدمت إلى زين السعودية إحدى وحدات مجموعة زين الكويتية. وأصدرت هيئة التحكيم حكمها في نوفمبر تشرين الثاني الماضي لصالح موبايلي.
وأضافت الشركة في بيان نشر على موقع تداول الالكتروني اليوم أنها سددت أيضا اليوم 1.160 مليار ريال "إلى الخبير المعين من قبل هيئة التحكيم."
وقالت "بدفع المبالغ المشارة إليها تكون (الشركة) أوفت بحكم هيئة التحكيم الصادر في 10 نوفمبر 2016."
وأكدت زين في نوفمبر تشرين الثاني إن مبلغ الغرامة لن يكون له أثر مالي سلبي علي الشركة لأنها سبق وجنبت مخصصات مالية تغطي كامل المبلغ المحكوم به.المزيد من أخبار السعودية
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