Arabian business
بنوك واستثمار

كرافت هاينز تسحب عرضا للاندماج مع يونيليفر

أريبيان بزنس
الاثنين، 20 فبراير 2017
كرافت هاينز تسحب عرضا للاندماج مع يونيليفر
بول بولمان الرئيس التنفيذي لشركة يونيليفر - خلال افتتاحه مصنع الشركة في دبي ديسمبر الماضي

من كارل أودونيل-نيويورك 20 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركتا كرافت هاينز الأمريكية للأغذية ومنافستها الأكبر يونيليفر إن الأولى سحبت مقترحها بالاندماج مع الثانية في صفقة بقيمة 143 مليار دولار بما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت كرافت ستحول تركيزها إلى هدف آخر.


وكانت كرافت تقدمت بعرض غير متوقع ليونيليفر لتأسيس كيان عالمي ضخم للسلع الاستهلاكية لكن يونيليفر المنتجة لشاي ليبتون والصابون دوف رفضته يوم الجمعة.

 

وبحسب أشخاص على دراية بالموضوع طلبوا عدم ذكر أسمائهم نظرا لسرية المداولات سحبت كرافت عرضها لأنها شعرت أن من الصعب جدا التفاوض على اتفاق عقب الإعلان عن عرضها بعد وقت قصير جدا من مخاطبتها ليونيليفر.

وقال أحد الأشخاص إن كرافت لم تتوقع المقاومة التي وجدتها من يونيليفر مضيفا أن من بين المخاوف الأساسية التي أثيرت خلال المباحثات احتمال إجراء تدقيق من قبل الحكومة البريطانية إلى جانب الاختلافات بين ثقافتي الشركتين ونموذجي أعمالهما.

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