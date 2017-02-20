تداول السعودية تستعد لإدراج 7 شركات في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة نهاية فبراير

القاهرة 20 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الاثنين إنها تستعد لإدراج 7 شركات في سوق "نمو" المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في 26 فبراير شباط الجاري.





وأضافت تداول في بيان نشر على موقعها الالكتروني اليوم أن الإدراج في "نمو" يتطلب أن تبلغ القيمة السوقية للشركة 10 ملايين ريال كحد أدنى وألا تقل نسبة الطرح عن 20 بالمئة وأن يبلغ عدد المساهمين ما بين 25 و50 مساهما على الأقل.

والسوق السعودية هي أكبر بورصة للأوراق المالية في المنطقة العربية من حيث القيمة السوقية للشركات.

وقالت تداول إن المؤسسات المالية ستتمكن من الاستثمار المباشر في السوق الجديدة "نمو" وأيضا الأفراد من المستثمرين بشرط توافر أي من الشروط التالية:

- أن يكون المستثمر "قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 40 مليون ريال ولا تقل عن 10 صفقات كل ربع سنة" خلال آخر عام.

- أن يتجاوز حجم محفظة المستثمر 10 ملايين ريال خلال آخر عام قبل الاستثمار في "نمو".

- أن يكون المستثمر حاصل على "الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (‭‭CME-1‬‬) المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية."

وأضافت تداول أنه يمكن للأفراد الاستثمار بشكل غير مباشر في سوق "نمو" من خلال صناديق الاستثمار أو المحافظ المالية "المدارة من الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية."

وسوق "نمو" للشركات الصغيرة والمتوسطة السعودية ليست الأولى في أسواق المال العربية فقد سبقتها مصر بتأسيس بورصة النيل في 2007 وتم تدشين أولى جلسات التداول فيها عام 2010.