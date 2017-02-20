MBC تضم المخضرم علي العلياني

أعلنت مجموعة إم بي سي (MBC) انضمام المذيع السعودي المخضرم علي العلياني إليها في خطوة قرّرت الشبكة السعودية التعاقد من خلالها ضم أكبر عدد من السعوديين.

وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن علي العلياني كان قد أعلن، في الخريف الماضي، تركه قناة "روتانا" بعدما عمل فيها حوالي 8 سنوات، بعد أن قدم مجموعة برامج على الشبكة السعودية، كان آخرها برنامج "يا هلا رمضان" (روتانا خليجية) في رمضان الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن العمل التلفزيوني الحواري كان منوّعاً، ألقى الضوء على أعمال مجموعة كبيرة من الفنانين. لكن لم تُعرف أسباب انتقال العلياني إلى قناة أخرى، خاصة أنه يعتبر من الإعلاميين المدلّلين في المحطة السعودية.

في السياق نفسه، أعلنت mbc1 أخيراً عن انضمام العلياني إليها لتقديم برنامج "معالي المواطن". تأتي هذه الخطوة بعدما قرّرت الشبكة التعاقد مع أكبر عدد من السعوديين. فقد بدأت المحطة عرض البرومو الخاص بالمشروع الذي سيناقش فيه العلياني هموم ومشاكل المواطن السعودي.

وكانت أخبار قد انتشرت عن جلوس علي العلياني وداوود الشريان معاً لتولي برنامج اجتماعي، لكن تلك الأخبار كانت شائعات، على اعتبار أن الشريان متخصص بهذا الشأن ويملك خبرة طويلة فيه.

ويعتبر "معالي المواطن" التجربة التلفزيونية الثالثة في البرامج الاجتماعية السعودية للعلياني، كانت البداية مع برنامج "عيشوا معنا"، وبعد ذلك خاض تجربة برنامج "يا هلا".