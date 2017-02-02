10 بنوك وطنية بالإمارات توزع 14.43 مليار درهم نقدا عن أرباح 2016

بلغ صافي أرباح 10 بنوك وطنية مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين 29.4 مليار درهم خلال العام 2016 في حين وصلت قيمة التوزيعات النقدية التي أوصت مجالس إدارات هذه البنوك توزيعها على المساهمين 14.43 مليار درهم عن ذات الفترة.

ويظهر رصد لوكالة أنباء الامارات أن قيمة التوزيعات النقدية لخمسة بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بلغت نحو 9.28 مليار درهم فيما وصلت 5.15 مليار درهم تقريبا لنفس العدد من البنوك مدرجة في سوق دبي المالي .

ووصف خبراء مال وسماسرة في الأسواق المالية الإماراتية التوزيعات النقدية التي أعلن عنها عدد من البنوك بأنها مجزية وسخية ،وتعكس حرص اداراتها على الإستمرار بالمحافظة على سياسة جاذبة للإستثمار وذلك رغم التباطؤ الذي شهدته أعمال القطاع البنكي خلال العام الماضي نتيجة عوامل خارجية وأخرى محلية.

وأوضح وائل أبو محيسن مدير شركة جلوبال للأسهم والسندات في أبوظبي ان ما تم الإعلان عنه من توصيات لمجالس ادارات البنوك بشأن التوزيعات النقدية على المساهمين عن ارباح العام 2016 يعكس مدى التزامها في الإستمرار بتوزيع عوائد جيدة .

وأضاف أن محافظة الشركات المتداولة في الاسواق المالية على سياسة واضحة في التوزيعات تعد عنصرا مهما في زيادة جاذبيتها للإستثمار سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب .

يشار الى أن قيمة التوزيعات النقدية لـ 14 بنكا وطنيا عن أرباح العام 2015 بلغت 17.56 مليار درهم في ما بلغت توزيعات اسهم المنحة 9.24 مليار درهم .

توزيعات البنوك عن العام 2016 بنك الخليج الاول نسبة التوزيع 100 % إجمالي الأرباح 4500 مليون درهم بنك ابوظبي التجاري نسبة التوزيع 40 % إجمالي الأرباح 2079 مليون درهم بنك أبوظبي الوطني نسبة التوزيع 45 % إجمالي الأرباح 2364 مليون درهم بنك الامارات دبي الوطني نسبة التوزيع 40 % إجمالي الأرباح المقترحة 2223 مليون درهم.