فوربس تشكك بصحة وصول بيل غيتس لمرتبة أول تريليونير

أفاد تقرير لمنظمة "أوكسفام" البريطانية إن بيل جيتس ذو الـ61 عاما سيكون أول تريليونير في العـالم لكن فوريس التي تصنف أثرياء العالم اعترضت على هذا التقدير مشيرة إلى أنه غير واقعي وفيه سوء تقدير.

اعتمدت أوكسفام على تصنيفات "فوربس" للأغنياء، التي ترى أن غيتس يتصدر بثروة تقدر حاليا بنحو 85.2 مليار دولار وللمقارنة فثروة مؤسس "مايكروسوفت" بلغت في العام 2016 ما يقارب 75 مليار دولار أي أنها زادت بنسبة 13.6%. وعلى الرغم أن الملياردير الأمريكي يحتاج إضافة 915 مليار دولار لثروته لتحقيق هذا اللقب إلا أن محللي "أوكسفام" يتوقعون حدوث هذا بحلول العام 2042 حينها سيبلغ عمر غيتس 86 عاما.

ووجد تقرير "أوكسفام" أن ثروة جيتس نمت بشكل كبير على مدى العقد السابق وتوقعت "أوكسفام" أن ثروة جيتس ستقفز في السنوات الـ25 القادمة بشكل لم يسبق له مثيل من قبل. ووفقا لتقرير "أوكسفام" فكان هناك 793 مليارديرا في العـالم في العام 2009 بلغت قيمة ثروتهم حينها نحو 2.4 تريليون دولار فيما بلغت في العام 2016 حوالي 5 تريليونات دولار أي أن ثروة هؤلاء الأغنياء نمت بنسبة 11% سنويا.

اعترضت فوربس على تقديرات أوكسفام واعتبرتها غير منطقية لأنها تتجاهل حركة الاقتصاد الذي يشهد دورات اقتصادية وسمات تجعل اتجاهات الاقتصاد الكلي تفرض إلى حد بعيد سلوك الافراد على مستوى الاقتصاد الجزئي. كما تتهم فوربس تقرير أوكسفام بأنه يعتمد في تقديرات على الأرباح المركبة وذروة أداء سوق الأسهم فيما يتجاهل مراحل الركود في الأسهم كما حدث خلال الأزمة المالية الماضية والفترة الراهنة التي تشهد تقلبات كبيرة في هذا السوق وبالتالي لا يمكن اعتماد ذروة تحقيق بيل غيتس للأرباح كمقياس للسنوات القادمة .