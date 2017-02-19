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بنوك واستثمار

بنك سنغافورة يستخدم دبي قاعدة لجذب أثرياء الشرق الأوسط وأفريقيا

أريبيان بزنس
الأحد، 19 فبراير 2017
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بنك سنغافورة يستخدم دبي قاعدة لجذب أثرياء الشرق الأوسط وأفريقيا

(رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لبنك سنغافورة باهرين شعاري لرويترز اليوم الأحد إن ذراع الاستثمار المصرفي لثاني أكبر مصرف في سنغافورة أو.سي.بي.سي يستهدف نموا سنويا للأصول بما يزيد عن 20 في المئة من خلال مكتبه الجديد في دبي الذي يسعى لجذب عملاء أثرياء من الشرق الأوسط وأفريقيا.

 

وأطلق بنك سنغافورة المكتب اليوم الأحد في مركز دبي المالي العالمي بعدما تلقى رخصة في أواخر العام الماضي لممارسة أنشطة مصرفية خاصة بما في ذلك الاستثمار والائتمان واستشارات إدارة الثروات للعملاء الأثرياء.

 

 

وقال شعاري في مقابلة "ستكون دبي المركز حيث سنغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والجانب الغربي.

 

 

"إنها محور ليس فقط لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإنما للغرب أيضا."

 

 

ويتوسع بنك سنغافورة في سوق تشهد منافسة حيث تعمل بنوك أجنبية مثل سيتي جروب وإتش.إس.بي.سي بجانب وحدات أنشطة مصرفية خاصة لبنوك محلية.

 

 

واستحوذ بنك سنغافورة في الآونة الأخيرة على وحدة باركليز لإدارة الثروات في سنغافورة وهونج كونج وهو ما عزز أصوله إلى 79 مليار دولار في نهاية 2016.

 

 

وقال شعاري إنه يتوقع أن يسجل نمو الأصول التي يديرها مكتب دبي ما يزيد عن 20 في المئة من إجمالي النمو السنوي على مدى الثلاث إلى الخمس سنوات القادمة.

 

 

ومن المتوقع أن تنمو الثروات الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل سنوي 8.2 في المئة إلى 11.8 تريليون دولار بحلول 2020 بحسب دراسة أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية. وهذا المعدل للنمو أعلى من مناطق كثيرة من بينها أمريكا الشمالية وأوروبا وأمريكا اللاتينية.

 

 

وسيستهدف البنك فئة الأثرياء الذين تبلغ ثرواتهم 30 مليون دولار فأكثر.

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