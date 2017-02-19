افتتاح فرع "بنك سنغافورة" في مركز دبي المالي العالمي

افتتح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، فرع "بنك سنغافورة" في مركز دبي المالي العالمي.

وحضر الإفتتاح سعادة عيسى كاظم، محافظ المركز، وسامويل تسين، الرئيس التنفيذي للمجموعة في "أوفرسي تشاينيز بانكينج" أو سي بي سي" بنك وهي الشركة الأم لـ"بنك سنغافورة"، وتشينج وي هونج، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات لدى مجموعة "أو سي بي سي بنك" ورئيس مجلس إدارة "بنك سنغافورة"، وباهرن شاري، الرئيس التنفيذي للبنك، وعدد من القيادات الاقتصادية وخبراء العمل المصرفي وكبار الشخصيات.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، أعرب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم عن خالص أمنياته بالتوفيق لـ "بنك سنغافورة" والقائمين عليه بمناسبة افتتاح المكتب الإقليمي الجديد للبنك في مركز دبي المالي العالمي، مؤكدا سموه عمق علاقات التعاون المتميزة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة.

وأعرب سموه عن خالص تهنئته لحكومة دولة سنغافورة للإنجاز الذي أحرزته وزارة ماليتها مؤخرا خلال مشاركتها في أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي وذلك بالفوز بجائزة "سباق الحكومات العالمي لرواد التكنولوجيا" عن أفضل تطبيق حكومي ذكي ضمن فئة الاقتصاد والتجارة.

من جانبه، قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي : "يسرنا أن نرحب بانضمام "بنك سنغافورة"، البنك الخاص الرائد في منطقة جنوب شرق آسيا، إلى نحو 200 شركة لإدارة الثروات والأصول، والذين اختاروا مركز دبي المالي العالمي نقطة انطلاق للوصول إلى الفرص المهمة المتوفرة في أسواق الثروة الناشئة في دول الشرق الأوسط.

وقال باهرن شاري، الرئيس التنفيذي لدى "بنك سنغافورة": " نفخر لافتتاح مكتبنا الجديد في دبي، إذ تسطر هذه الخطوة صفحة جديدة في تاريخ "بنك سنغافورة". وتمثل منطقة الشرق الأوسط، ودولة الإمارات على وجه الخصوص، جزءا لا يتجزأ من أنشطتنا. ويسهم افتتاح فرعنا في مركز دبي المالي العالمي في ترسيخ مكانتنا في المنطقة ويعكس التزامنا بتقديم أفضل الخدمات لعملائنا في المنطقة من أصحاب الثروات والأثرياء".

ويتولى إدارة الفرع الجديد للبنك السيد كيريت تشاوهان، المصرفي المخضرم صاحب الخبرة الطويلة في القطاع، ويدعمه فريق مكون من 75 موظفا من أصحاب المهارات المصرفية المميزة والخبرات الواسعة.

وحقق "بنك سنغافورة" تحت إدارة السيد تشاوهان نموا ممتازا في منطقة الشرق الأوسط، حيث تضاعفت الأصول المدارة ونمى صافي النقد الجديد في البنك بنحو خمسة أضعاف على مدى السنوات الثلاثة الماضية. كما لعب دورا محوريا في مساعي البنك للحصول على ترخيص الفئة الرابعة لتشغيل فرعه في مركز دبي المالي العالمي.

يشار إلى أن تواجد "بنك سنغافورة" في منطقة الشرق الأوسط يعود إلى أكثر من 20 عاما، حيث استهل عملياته في المنطقة مع افتتاح مكتبه في دبي عام 1996.