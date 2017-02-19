نمو الإقراض المصرفي بالإمارات في يناير الأضعف منذ 2014

19 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت بيانات من مصرف الإمارات المركزي اليوم الأحد تباطؤ النمو السنوي للإقراض المصرفي في يناير كانون الثاني إلى أضعف مستوياته منذ مارس آذار 2014.
وتراجعت الودائع المصرفية التي بلغت 1.563 تريليون درهم في ديسمبر كانون الأول مليار درهم على أساس شهري في يناير كانون الثاني مع انخفاض ودائع غير المقيمين 2.1 مليار درهم في حين زادت ودائع المقيمين 1.1 مليار درهم.
المزيد من أخبار الإمارات
بالصور : أفضل 10 دول للعمل بالنسبة للوافدين | قطاعات وصناعات | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
السعودية تمنح إقامة نظامية لحاملي هوية زائر من اليمنيين | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
10 حالات توقف صرف التعويض للموظف السعودي المتعطل عن العمل في "ساند" | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
كشف النقاب عن الألماسة الأندر والأنقى في العالم | نمط الحياة | أريبيان بزنس
كشف النقاب عن الألماسة الأندر والأنقى في العالم | نمط الحياة | أريبيان بزنس
السعودية تمنح إقامة نظامية لحاملي هوية زائر من اليمنيين | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس