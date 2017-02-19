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بنوك واستثمار

نمو الإقراض المصرفي بالإمارات في يناير الأضعف منذ 2014

أريبيان بزنس
الأحد، 19 فبراير 2017
نمو الإقراض المصرفي بالإمارات في يناير الأضعف منذ 2014

19 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت بيانات من مصرف الإمارات المركزي اليوم الأحد تباطؤ النمو السنوي للإقراض المصرفي في يناير كانون الثاني إلى أضعف مستوياته منذ مارس آذار 2014.

وتراجعت الودائع المصرفية التي بلغت 1.563 تريليون درهم في ديسمبر كانون الأول مليار درهم على أساس شهري في يناير كانون الثاني مع انخفاض ودائع غير المقيمين 2.1 مليار درهم في حين زادت ودائع المقيمين 1.1 مليار درهم.

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