نمو الإقراض المصرفي بالإمارات في يناير الأضعف منذ 2014

19 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت بيانات من مصرف الإمارات المركزي اليوم الأحد تباطؤ النمو السنوي للإقراض المصرفي في يناير كانون الثاني إلى أضعف مستوياته منذ مارس آذار 2014.

وتراجعت الودائع المصرفية التي بلغت 1.563 تريليون درهم في ديسمبر كانون الأول مليار درهم على أساس شهري في يناير كانون الثاني مع انخفاض ودائع غير المقيمين 2.1 مليار درهم في حين زادت ودائع المقيمين 1.1 مليار درهم.