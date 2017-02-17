اعتقال رئيس سامسونغ في تحقيقات فساد

اعتقل صباح اليوم الجمعة رئيس مجموعة سامسونج جاى واى لى، الذى خضع لتحقيق لدوره المزعوم فى فضيحة فساد، أدت إلى تأييد البرلمان لمساءلة الرئيسة باك جون هاى.
قالت محكمة فى كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إنها أقرت مذكرة اعتقال بحق
ورفضت المحكمة الحزئية المركزية فى سول، طلبًا بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات، باك سانج جين، الذى يرأس أيضا اتحاد الفروسية الكورى.
وطلب مكتب الإدعاء الخاص، يوم الثلاثاء، إصدار مذكرتى الاعتقال بحق مسئولى سامسونج، يوم الاثنين، بتهم من بينها الرشوة بعد أن عرقلت محكمة الشهر الماضى محاولة لاعتقال "لى".المزيد من أخبار كوريا الجنوبية
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