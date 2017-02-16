Arabian business
بنوك واستثمار

قطر: ضرائب على المنتجات الفاخرة والأغذية الضارة

أريبيان بزنس
الخميس، 16 فبراير 2017
قطر: ضرائب على المنتجات الفاخرة والأغذية الضارة

جرى خلال الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح  الأربعاء في الديوان الأميري، الموافقة على مشروع قانون بشأن الضريبة الانتقائية بحسب وكالة الأنباء القطرية.  

 

 

وقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون وفقا للاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الصادر في دورته (37) التي عقدت مؤخرا في مملكة البحرين المتضمن فرض ضريبة انتقائية بشكل موحد بين دول مجلس التعاون وفقا لجدول السلع والنسب المئوية المنصوص عليه في ذلك القرار.

 

 

وبموجب أحكام المشروع تفرض الضريبة الانتقائية على السلع الضارة بصحة الانسان والبيئة والسلع الكمالية المنتجة محليا أو المستوردة والمنصوص عليها بالجدول المرفق بهذا القانون، ووفقا للنسب الضريبية المحددة به. 

 

 

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل قائمة السلع والنسب الضريبية المشار إليهما.  وتضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بتاريخ استحقاق الضريبة على السلع الانتقائية، والحالات التي تعد فيها السلع الانتقائية مطروحة للاستهلاك ، وقيمة السلع الانتقائية، والأشخاص المكلفين في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، والتسجيل لأغراض الضريبة والإقرار بها والالتزام بمسك دفاتر محاسبية وتسجيلات منتظمة لتسجيل حركة السلع الانتقائية، وربط الضريبة على أساس البيانات المثبتة بالإقرار والمستودع الضريبي وحالات تعليق الضريبة واستردادها والإعفاء منها، وسرية المعلومات والجزاءات المالية.

المزيد من أخبار قطر

تعليقات

المزيد في بنوك واستثمار

مسودة قواعد للمركزي الإماراتي تشجع البنوك على إقراض الشركات الصغيرة

المركزي الإماراتي: النقد المتداول لدى الجمهور يرتفع 1.9 مليار درهم

ماجد الفطيم تفوض بنوكاً لإصدار سندات بالدولار

السوق المالية السعودية تقر طرح شركتين جديدتين بالسوق الموازية

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

الصندوق العقاري يستهدف تمويل 90 ألف سعودي سنوياً

ما هي أسعار تذاكر رحلات الخطوط الحديدية السعودية؟

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »