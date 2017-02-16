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بنوك واستثمار

ماجد الفطيم تفوض بنوكاً لإصدار سندات بالدولار

أريبيان بزنس
الخميس، 16 فبراير 2017
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ماجد الفطيم تفوض بنوكاً لإصدار سندات بالدولار

(رويترز) - قالت مصادر مصرفية اليوم الأربعاء إن ماجد الفطيم القابضة -التي تتخذ من دبي مقراً وتدير مراكز تسوق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- فوضت بنوكاً قبيل إصدار سندات محتمل بالدولار.

 

وقال أحد المصادر إن إتش.إس.بي.سي وأبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد جرى تعيينهم لترتيب الصفقة لكنه أضاف أن القائمة ليست نهائية وأن بنوكا أخرى قد تشارك في ترتيب الإصدار في مرحلة لاحقة.

 

وامتنع متحدث باسم ماجد الفطيم عن التعليق.

 

وفي منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، كانت ماجد الفطيم تجري مباحثات أيضاً مع بنوك بشأن تسهيل ائتماني متجدد سيزيد على 1.5 مليار دولار.

 

وسيكون القرض المتجدد مقوماً بالدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي حسبما قالت مصادر على دراية بالمباحثات لرويترز في ذلك الوقت.

 

وماجد الفطيم حاصلة على تصنيف BBB من فيتش وستاندرد آند بورز.

 

 

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