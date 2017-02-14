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السحب النقدي من دون بطاقة من المشرق يشهد نمواً بنسبة 126%

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 14 فبراير 2017
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السحب النقدي من دون بطاقة من المشرق يشهد نمواً بنسبة 126%
سوبروتو سوم، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المشرق

كشف "المشرق" عن ارتفاع كبير في استخدام ميزة السحب النقدي من دون بطاقة عبر «سناب»، التطبيق المخصص لإجراء المعاملات المصرفية عبر الهاتف النقال. وتجدر الإشارة إلى أن المشرق أطلق هذه الخدمة في العام 2015، فسجل استخدامها نمواً كبيراً بلغ 126% في العام 2016، حيث تم القيام بـ 77% من المعاملات عبر تطبيق سناب.

ويتيح السحب النقدي من دون بطاقة لعملاء المشرق إجراء عمليات السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي لبنك المشرق من دون استخدام أي بطاقة. وتعد المعاملة آمنةً تماماً لأنها مرتبطة برمز يستخدم مرة واحدة فقط. ويمكن الإستفادة من هذه الخدمة من خلال تطبيق سناب وخدمات المشرق أونلاين.

وقال سوبروتو سوم، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المشرق: "شهدت ميزة السحب النقدي من دون بطاقة إقبالاً كبيراً من العملاء منذ إطلاقها. فنحن أول من أطلق هذه الميزة في المنطقة من خلال منصاتنا المصرفية عبر الإنترنت والهاتف النقال. كما أننا أيضاً أول بنك يضيف ميزة السحب النقدي بلا بطاقة عبر Mashreq Chat Bot، إن الإبتكار من أهم أولوياتنا وهدفنا هو توفير الخدمات المصرفية التي تعزز تجربة عملائنا المصرفية".

ووفقا لبيان صحفي وصل أريبيان بزنس، يمنح التطبيق المصرفي عبر الهاتف النقال من المشرق تجربة أكثر راحة للعملاء تشمل مزايا التحكم بالبطاقة، والفتح الفوري لحساب إلكتروني، وعروض المشرق، والقيام بدفعات بطاقات الائتمان للبنوك الأخرى، والودائع الثابتة الفورية، وفتح حساب التوفير من دون الحاجة لزيارة فرع. وتشمل المزايا المضافة لتطبيق سناب أيضًا إرسال التنبيهات والإعلام عن الأماكن القريبة والرسائل الشخصية، بالإضافة إلى الخصومات والعروض.

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