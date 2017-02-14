السوق المالية السعودية تقر طرح شركتين جديدتين بالسوق الموازية

(رويترز) - قالت هيئة السوق المالية اليوم الإثنين إن مجلس إدارتها أقر طرح شركتين جديدتين في السوق الموازية التي تعتزم البورصة السعودية إطلاقها رسمياً في السادس والعشرين من فبراير/شباط الجاري.

وبذلك يصل عدد الشركات التي أقرت الهيئة طرحها في السوق المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تسع شركات.

وقالت الهيئة في بيانين منفصلين اليوم الاثنين إن مجلس إدارتها وافق على نشرة الإصدار الخاصة بكل من شركة رؤيا للاستثمار العقاري لطرح 8.6 مليون سهم تمثل 20 بالمئة من أسهمها وشركة ثوب الأصيل لطرح مليون سهم تمثل 20 بالمئة من أسهمها.