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الإمارات:تسجيل الشركات بالضريبة المضافة اعتبارا من أكتوبر

أريبيان بزنس
الاثنين، 13 فبراير 2017
الإمارات:تسجيل الشركات بالضريبة المضافة اعتبارا من أكتوبر
يونس الخوري وكيل وزارة المالية - صحيفة الخليج

اشارت  وزارة المالية الإماراتية على موقعها أن الشركات في الإمارات  ستتمكن من التسجيل في الضريبة المضافة اعتبارا من أكتوبر فضلا عن التسجيل في الإعفاءات من الضريبة حاليا وذلك عبر موقع الوزارة.

وقالت الوزارة إنه من المتوقع أن تقدم الشركات كشوفات الضرائب بانتظام عبر الإنترنت، مع جعل فترة السداد ثلاثة أشهر لمعظم الشركات.

 

وتستهدف السلطات المالية تسجيل الشركات التي تزيد إيراداتها السنوية على 100 ألف دولار من أجل ضمان سداد الضريبة حيث تنويدول الخليج فرض الضريبة في وقت واحد.

وصرح وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس الخوري بأن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تخطط لبدء العمل بضريبة القيمة المضافة في آن واحد رغم العقبات الإدارية والفنية.  وقال الخوري في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء أمس الأحد إنه "بحلول أول يناير/كانون الثاني 2018 نستهدف تبني ضريبة للقيمة المضافة بنسبة 5% في أنحاء مجلس التعاون".  ويخطط مجلس التعاون منذ فترة طويلة لفرض هذه الضريبة في عام 2018 من أجل زيادة الإيرادات غير النفطية، لكن الاقتصاديين والمسؤولين في بعض الدول عبروا في أحاديث خاصة عن تشككهم في إمكانية تطبيقها بشكل متزامن في كل دول المجلس الواقعة تحت ضغوط مالية بسبب انخفاض أسعار النفط.  ويرجع ذلك إلى تعقيدات إنشاء بنية تحتية إدارية لتحصيل الضريبة وصعوبة تدريب الشركات على أدائها لأول مرة.

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