مصرف "الإمارات الإسلامي" يتبرع بمبلغ 1.72 مليون درهم لوزارة الصحة لشراء أجهزة طبية حديثة

تبرع الصندوق الخيري لمصرف "الإمارات الإسلامي" بمبلغ 1.72 مليون درهم لوزارة الصحة ووقاية المجتمع لشراء 37 جهازا طبيا حديثا للاستخدام في أقسام الطوارئ تشمل أجهزة الصدمات الكهربائية وملحقاتها.

وسيتم تزويد سيارات الإسعاف وخدمات الطوارئ التابعة للوزارة أيضا بأجهزة قياس الأكسجين التي تستخدم لفحص العلامات الحيوية مثل عدد نبضات القلب ونسبة الأكسجين في دم المريض.

وثمن سعادة عوض صغير الكتبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع مبادرة "الإمارات الإسلامي" التبرع للوزارة لشراء أجهزة طبية حديثة في إطار سلسلة مبادرات مماثلة تعزيزا لدور المصرف في دعم الشراكة المجتمعية وجهود وزارة الصحة لتحقيق استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز صحة الفرد والمجتمع في دولة الإمارات.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، أكد عوض الكتبي أهمية الأجهزة الطبية التي ستحصل عليها الوزارة لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية لأفراد المجتمع لاسيما في قسم الطوارئ لإنقاذ حياة المرضى فى الحالات الحرجة وتقديم الإسعافات الضرورية للمصابين من الحوادث و السكتة القلبية.

من جانبها قالت عواطف الهرمودي مدير عام الجودة التشغيلية والعمليات في "الإمارات الإسلامي" : " تعكس خطوة التبرع الالتزام المتواصل الذي يبديه المصرف تجاه دعم مجتمع دولة الإمارات بشكل عام وتطوير قطاع الرعاية الصحية بشكل خاص وذلك عبر التعاون المشترك والمتواصل مع المستشفيات الحكومية.

تأتي هذه المبادرة من قبل "الإمارات الإسلامي" في أعقاب إطلاق المصرف للعديد من المبادرات المشابهة بهدف تقديم الدعم والمساعدة لمؤسسات الرعاية الصحية في الإمارات.. وتتوافق مع أهدافه الرامية إلى دعم القضايا الخيرية من خلال " صندوق الإمارات الإسلامي الخيري".