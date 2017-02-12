السجن 8 سنوات لهاكر سرق 40 مليون دولار من بنك في سلطنة عمان وبنك في رأس الخيمة

حكمت محكمة أمريكية بالسجن 8 سنوات لهاكر تركي سرق 40 مليون دولار من بنك في سلطنة عمان وبنك في رأس الخيمة بعد أن أدين بالقرصنة الإلكترونية في أمريكا وكانت أكبر عملياته اختراق زبائن استخدموا بطاقات بنك مسقط ، وفي عملية أخرى اخترق بنك راس الخيمة الوطني ليسرق 5 ملايين دولار سنة 2012 بحسب وثائق المحكمة التي اطلعت عليها رويترز.





وكان متعاونون مع الهاكر التركي إركان فينديق أوغلو في 24 بلدا قد أجروا 36 ألف عملية خلال يومين في فبراير 2013 لسحب 40 مليون دولار من أجهزة الصراف الآلي باستخدام بطاقات مستنسخة عن حسابات بنك مسقط.

ونقلت رويترز أصدار قاض أمريكي يوم الجمعة حكما بالسجن لمدة ثماني سنوات على رجل تركي بعد إدانته بأنه أحد العقول المدبرة لثلاثة هجمات قرصنة عبر الإنترنت تسببت في سرقة 55 مليون دولار من ماكينات للصرف الآلي حول العالم.

وأصدر القاضي كيو ماتسوموتو في بروكلين الحكم على إرجان فينديق أوغلو بعد أن اعترف الأخير بالذنب في مارس آذار في ارتكابه جرائم شملت التآمر للتسلل عبر الحاسب الآلي.

ومن المتوقع أن تحتسب المدة التي قضاها فينديق أوغلو (35 عاما) رهن الاحتجاز منذ اعتقاله في ألمانيا في 2013. واعتذر فينديق أوغلو عن الأضرار التي تسبب فيها وكفكف دموعه وهو يقول إنه لم ير زوجته وابنه منذ اعتقاله.

وقال "كان بإمكاني أن أستخدم مهاراتي فيما ينفع... بدلا من ذلك أهدرتها."

وقال ممثلو الادعاء إن المدان قاد سلسلة من عمليات القرصنة سمحت بسحب متزامن لملايين الدولارات بعد أن اخترق متسللون قواعد بيانات شركات لبطاقات الائتمان.

وبعد قضاء فترة الحكم في الولايات المتحدة من المتوقع أن يتم ترحيل فينديق أوغلو إلى تركيا لقضاء حكم صادر بالسجن بحقه هناك وفقا لما ذكره محامي الدفاع.