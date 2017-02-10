900 مليون ريال انكشاف "البنك الأول" و"الفرنسي" و"ساب" على سعودي أوجيه

ذكر تقرير أن نتائج "البنك الأول" -البنك السعودي الهولندي سابقاً وهو أكبر مصارف السعودية- والبنك السعودي الفرنسي -سادس أكبر بنك بالمملكة- والبنك السعودي البريطاني (ساب) -رابع أكبر بنك بالمملكة من حيث القيمة السوقية- في الربع الرابع 2016 تأثرت نتيجة المخصصات التي اتخذتها لمواجهة القروض المتعثرة ومن بينها قروض شركة سعودي أوجيه.

ووفقاً لموقع "أرقام" الاقتصادي، قالت مجلة ميد الاقتصادية اليوم الجمعة -نقلاً عن مصادر مطلعة- إن هذه البنوك الثلاثة منكشفة على شركة سعودي أوجيه المتعثرة بحوالي 800 إلى 900 مليون ريال.

وتكافح سعودي أوجيه -التي تعد محوراً رئيسياً في إمبراطورية أعمال عائلة الحريري- لسداد قروضها على الرغم من حصولها علي بعض مستحقاتها المتأخرة لدى الحكومة السعودية التي استأنفت المدفوعات للمقاولين في أواخر العام الماضي.

وكان "البنك الأول" سجل خسائر قدرها 249 مليون ريال في الربع الرابع 2016، كما تراجعت أرباح البنك السعودي الفرنسي بنسبة 61 بالمئة إلى 374 مليون ريال بالربع الأخير من العام الماضي، وانخفضت أرباح "ساب" بنسبة 35 بالمئة إلى 607 ملايين ريال.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن البنك العربي الأردني -وهو أكبر جهة إقراض في الأردن- إن مجموعة من المستثمرين الأردنيين والعرب بقيادة رئيس مجلس إدارته صبيح المصري أتموا صفقة شراء حصة شركة أوجيه الشرق الأوسط القابضة المملوكة لعائلة الحريري في البنك والبالغة 20 بالمئة مقابل 1.12 مليار دولار.

وقال البنك في بيان صحفي إن عدد المستثمرين الذين أتموا الصفقة يبلغ نحو 40 مستثمراً. وقاد المصري عملية التفاوض مع عائلة الحريري بعد فشل عرض لعائلة فواز الحكير السعودية بقيمة 1.1 مليار دولار.

والبنك العربي هو واحد من أكبر البنوك المملوكة للقطاع الخاص في العالم العربي ويعمل في 30 بلداً. ويمتلك البنك الأردني حصة نسبتها 40 بالمئة في البنك الوطني العربي السعودي.

وتملك شركة البناء العملاقة سعودي أوجيه الحصة البالغة 20 بالمئة في البنك العربي عبر أوجيه الشرق الأوسط القابضة.

وبدأت سعودي أوجيه منذ أكثر من عام في البحث عن مشترين للمساعدة على تخفيف مشاكل السيولة الناجمة عن الصعوبات في قطاع البناء السعودي.

وكان من المتوقع أن يساعد بيع حصة البنك العربي شركة سعودي أوجيه في سداد قرض قيمته 1.03 مليار دولار من بنوك إقليمية ودولية يستحق هذا الشهر.