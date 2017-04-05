بدء تداول ورقة نقدية جديدة من فئة 50 يورو بمزايا أمنية لمواجهة التزوير

أطلقت السلطات النقدية الأوروبية هذا الثلاثاء تدول ورقة نقدية جديدة من فئة 50 يورو، أكثر أمنا من خلال تزويدها بسمات جديدة حيث تعد هذه الفئة من الاوراق النقدية الأكثر تزويرا في منطقة اليورو. وتعد هذه الورقة النقدية من بين الاورواق الأكثر تداولا في منطقة اليور المكونة من تسع عشرة دولة.
رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي اعتبر أن الأموال النقدية تشكل جزءا هاما في اقتصاد المنطقة :“على الرغم من أن الأوراق النقدية قد لا تلق اهتماما كبيرا مثل الجوانب الأخرى من سياستنا النقدية إلا أنها جزء أساسي مما نقوم به”. وكان المركزي الأوروبي قد سحب من السوق خلال النصف الثاني من 2016 حوالى 42.5 في المئة من أوراق فئة الخمسين يورو و37.8 في المئة من فئة العشرين يورو و9.7 في المئة من فئة المئة يورو .
وحسب البنك المركزي الأوروبي أيضا فإن أكثر من نصف الأورواق النقدية التي تم تزويرها العام الماضي كانت من فئة 50 يورو . وكانت السلطات النقدية الاوروبية قد عدلت من علامات حماية الاوراق النقدية من فئة 10 يورو عام 2014 و من المتوقع أن يمس التعديل أيضا الوقتين النقديتين من فئة 100 والمئتين يوروالمزيد من أخبار ألمانيا
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