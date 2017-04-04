نمو أنشطة القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات في مارس لأعلى مستوى في 19 شهرا

أظهر مسح للشركات نشرت نتائجه اليوم الثلاثاء تسارع نمو أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات إلى أعلى مستوى في 19 شهرا في مارس آذار.
وارتفع مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات الذي يقيس أداء قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات والمعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.2 نقطة في مارس آذار من 56.0 نقطة في فبراير شباط. ويفصل مستوى الخمسين نقطة بين النمو والانكماش.
وقال تيم فوكس رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني "كشف مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في الإمارات عن نمو مشجع في الاقتصاد غير النفطي في البلاد خلال الربع الأول من العام 2017."
وأضاف "وكان من الملفت بشكل خاص في هذا التقرير مستوى التفاؤل المرتفع بين الشركات المحلية بخصوص احتمال تحسن الطلب من قبل العملاء، والذي دل عليه بوضوح الارتفاع القوي مؤخراً في نشاطات الشراء".
وزاد معدل نمو الإنتاج إلى 64.1 نقطة الشهر الماضي من 63.0 نقطة في فبراير شباط بينما ارتفعت وتيرة نمو الطلبيات الجديدة إلى 60.2 نقطة من 59.9 نقطة. لكن نمو التوظيف انخفض إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 51.2 نقطة.
واستقرت أسعار المنتجات في مارس آذار بعد قراءة متواضعة للتضخم في فبراير شباط في الوقت الذي تسارع فيه التضخم في أسعار المدخلات قليلا.المزيد من أخبار الإمارات
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