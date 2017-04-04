مصرف أبوظبي الإسلامي يطلق الشريحة الثانية من شهادات الاستثمار محمية رأس المال

أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي، الشريحة الثانية من شهادات الاستثمار في محفظة أسهم لعدد من كبرى الشركات العالمية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وتوفر هذه الشهادات، التي تبلغ فترة استحقاقها 12 شهراً، حماية لرأس المال بنسبة 100% عند الاستحقاق بهدف الحد من المخاطر الاستثمارية بأكبر درجة ممكنة. وقد تم فتح باب الاكتتاب في هذه الشهادات حتى 23 أبريل 2017، حيث يبلغ الحد الأدنى للمبلغ الذي يمكن استثماره 30 ألف دولار أمريكي.

وتتيح هذه الشهادات الجديدة للمستثمرين فرصة الاستثمار ضمن محفظة أسهم مجموعة من كبرى الشركات العالمية مثل "أليرجان" و"سيرنير" و"كيه دي دي آي" و"ميرك آند كو" و"كونينكلييكه فيليبس"، علماً بأن موعد استحقاق الشهادات هو 4 أبريل 2018.

وفي هذه المناسبة، قال ظافر لقمان، الرئيس العالمي للالتزامات وإدارة الثروات لدى مصرف أبوظبي الإسلامي: "نحرص دائماً في مصرف أبوظبي الإسلامي على تزويد عملائنا بأفضل حلول ومنتجات إدارة الثروات المصممة وفق احتياجاتهم المالية المحددة. وتتيح الشريحة الثانية من شهادات الاستثمار في الأسهم العالمية فرصة جديدة للعملاء للاستثمار في مجموعة متنوّعة من أسهم كبرى الشركات الرائدة عالمياً والتي تتمتع بإمكانيات نمو كبيرة على المدى المتوسط، وبأدنى درجة ممكنة من المخاطر."

ويواصل مصرف أبوظبي الإسلامي كمصرف رائد في دولة الامارات تزويد عملائه بأفضل الحلول الاستثمارية ومنتجات إدارة الثروات المصممة خصيصاً لتلبية متطلباتهم المالية وذلك من خلال التخطيط المالي وتخصيص الأصول وفق منهجيات فعالة ومدروسة. وكان المصرف قد طرح الشريحة الأولى من شهادات الاستثمار في الأسهم في يناير 2017، علماً بأن آخر ثلاث شهادات استثمار استحقت حققت عائدات بنسبة 4.2% و4.7% و6.1%.



