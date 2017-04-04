تيسلا تتفوق على فورد في قيمتها السوقية

قفزت أسهم شركة تيسلا إلى مستويات قياسية لتصبح الشركة ثاني أكبر شركة في العالم متجاوزة شركة فورد، حيث وصلت قيمة تيسلا السوقية إلى أكثر من 48.2 مليار دولار، أي أكثر من فورد بحوالي 3.1 مليار دولار لتصبح ثاني أكبر شركة بعد جنرال موتورز.

وارتفع سهم تيسلا بمعدل 5.8 % بعد يوم من إعلانها تحقيق مبيعات قياسية بنحو 25 ألف سيارة تم تسليمها بالفعل، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. وقالت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية إن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 70 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وعلى تويتر سخر إيلون ماسك رئيس شركة تيسلا من المستثمرين الذين يبيعيون أسهم تيسلا في مضاربات البيع على المكشوف تحسبا لهبوط سهم الشركة مستخدما عبارة شورتفيل - Shortville ...- كناية عن مضاربي البيع على المكشوف على أسهم شركته.

وأسست شركة تيسلا عام 2003 ويديرها رائد الأعمال "إيلون موسك"، الذي يمتلك أيضا شركة صواريخ الفضاء "سبيس إكس".

وخلال الأسبوع الماضي، اشترت شركة "تنسنت هولدينغ" الصينية 5 في المئة من أسهم شركة تيسلا، بقيمة نحو 1.8 مليار دولار وستكون بمثابة استشاري لا مثيل له لشركة تيسلا في مساعيها لغزو السوق الصينية بحسب بلومبرغ.

وتدعم هذه الصفقة الشركة الأمريكية، التي تستثمر بقوة في زياة الإنتاج وتواجه عاما مليئا بالنفقات، مع إطلاق سيارتها الجديدة موديل ثري.

و موديل ثري سيارة متوسطة الحجم، تصفها شركة تيسلا بأنها "الأرخص سعرا" حتى الآن، وتأمل في أن تلقى رواجا في السوق.

ومن المقرر أن تطرح السيارة موديل ثري للبيع في الولايات المتحدة خلال العام الجاري، بسعر 35 ألف دولار.

وستكون السيارة موديل ثري أرخص كثيرا من الطرازات الحالية من تيسلا، وهي: موديل إكس السيارة الرياضية متعددة الأغراض، وموديل إس السيارة الرياضية ذات الصالون، وكلتاهما سعرها يزيد على 70 ألف دولار.

وخلال الربع الأول من الجاري، سلمت تيسلا للبيع 13450 سيارة من طراز موديل إس، و11550 سيارة من طراز موديل إكس.