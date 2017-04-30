Arabian business
بنوك واستثمار

دبي: فنادق تتكبد خسائر كبيرة مع اختفاء شركة حسومات وتسويق

أريبيان بزنس
الأحد، 30 إبريل 2017
دبي: فنادق تتكبد خسائر كبيرة مع اختفاء شركة حسومات وتسويق

تكبدت مجموعة فنادق وبنوك في دبي ملايين الدراهم من الخسائر مع اختفاء شركة حسومات وتسويق فجأة بعد توقف أنشطتها التي بدأتها منذ خمس سنوات. وتشير صحيفة جلف نيوز أن العديد من الفنادق في دبي تحصي حاليا خسائرها الناجمة عن إغلاق مفاجئ لشركة- هوسبيتالتي ديناميكس Hospitality Dynamics التي تدير برامج تسويق ولاء الضيوف دون تسوية مستحقات عليها بملايين الدراهم.

وكانت مستحقات الشركة التي يملكها رجلين من تشيلي وهنغاريا تفوق مليوني درهم لثلاثة مجموعات فنادق شهيرة على الأقل، وهي تعمل منذ خمس سنوات من الطابق 21 في برج مزايا بزنس سنتر في أبراج بحيرات الجميرا. كما تعرض موظفو الشركة المذكورة وهم قرابة 40 موظفا لمتاعب ترتبط بتأشيرات الإقامة والرواتب غير المدفوعة لهم. وقال موظف سابق في الشركة للصحيفة إنه لم يتوقع قيام أصحاب الشركة بهذا التصرف وترك ديون تتجاوز مليون درهم لأربعة بنوك وآلاف الدارهم  لشركة اتصالات وشركة المياه ونصف مليون درهم رواتب وتعويضات الموظفين.

 وقال أحد موظفي الإدارة إن مديري الشركة أفرغوا حسابات الشركة في البنك قبل السفر خارج الإمارات في يوم عطلة نهاية الأسبوع في شهر فبراير الماضي.

وتشير رسالة من  الرئيس التنفيذي للشركة وهو من تشيلي، إلى موظفيه، بأن الأفضل لهم أن يجدوا وظائف أخرى بعد أن فشلت الشركة في محاولاتها العثور على مستثمرين أو وسيلة لمواصلة أعمالها.

 لكن أحد الموظفين شكك في صحة مزاعم الرسالة قائلا إن الشركة كانت قادرة على التوصل لتسوية من خلال بدائل عديدة متاحة أمام الإدارة بدلا من فرارهما تاركين موظفينهم وأطراف عديدة في ورطة كبيرة، لكنهم اختاروا تصرفا جبانا بحسب قوله، وتشير تقارير إلى أن الرئيس التنفيذي فر تاركا مستحقات إيجار لشقته ودفعات لم يسددها لسيارته .

 

 

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